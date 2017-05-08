Анастасия Павлюченкова проиграла Соране Кырсте на старте турнира в Мадриде

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова уступила представительнице Румынии Соране Кырсте в первом круге турнира в Испании — 1:6, 6:3, 6:7, сообщает championat.com.

В третьем сете Анастасия отыгралась со счета 0:4, а в 12-м гейме спасла матчбол, но на тай-брейке Сорана оказалась чуть сильнее.

Поединок продолжался 2 часа 25 минут. Павлюченкова выполнила два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. Кырстя один раз подала навылет, сделала две двойные и использовала четыре брейк-пойнта из 11.

В парном разряде турнира тандем Павлюченковой и Дарьи Гавриловой, выступающей за Австралию, сыграет с Самантой Стосур и Чжан Шуай (Австралия/Китай).

Также в парном разряде соревнований выступит уроженка Тольятти Дарья Касаткина. Вместе с представительницей США Ракель Атаво она выйдет на корт против чешек Люси Градецкой и Катержины Синяковой.

Напомним, накануне в "одиночке" Дарья Касаткина проиграла Роберте Винчи в первом круге турнира.