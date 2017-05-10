Молодой инженер Новокуйбышевской НК заняла первое место на научно-технической конференции

В конце апреля на базе Рязанской НПК состоялась X кустовая научно-техническая конференция молодых специалистов НК "Роснефть". В ней приняли участие сотрудники 14 дочерних обществ нефтяной компании из Оренбурга, Новокуйбышевска, Ангарска, Саратова, Самары, Сызрани, Комсомольска-на-Амуре, Туапсе, Рязани. На суд жюри было представлено более 130 докладов.

Инженер Научно-исследовательского центра Новокуйбышевской нефтехимической компании Екатерина Уваровская заняла первое место в секции "Технология процессов нефтехимии и переработки газа". Екатерина работает на ННК чуть больше двух лет, однако за короткое время успела зарекомендовать себя как перспективный специалист. Она неоднократно становилась призером и победителем городской научно-практической конференции "Будущее города — в профессионализме молодых", а также научных конференций, проводимых на предприятии.

Теперь со своим докладом молодой специалист выступит на межрегиональной конференции ПАО "НК "Роснефть" в Москве.

Научно-технические конференции молодых специалистов являются одной из эффективных форм работы с молодыми специалистами компании "Роснефть" и инструментом оценки потенциала молодых специалистов. Цель конференций — вовлечение молодых специалистов в инновационную деятельность, привлечение их к решению производственных задач и выявление молодых специалистов с высоким научно-техническим и лидерским потенциалом.