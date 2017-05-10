На ремонт дорог в Красноярском и Волжском районах потратят 252,5 млн рублей

На ремонт автодорог общего пользовании, расположенных в Красноярском и Волжском районах, планируют потратить до 252,5 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Согласно опубликованным документам, подрядчику предстоит выполнить капремонт дорог Волжский — Курумоч — Урал (список работ включает в себя восстановление дорожной одежды, ремонт моста, ремонт путепровода, укрепление обочин, а также дорожные устройства, обстановка дороги).
Также нужно выполнить капремонт дороги Волжский — аэропорт "Курумоч" (восстановление дорожной одежды, укрепление обочин, дорожные устройства, обстановка дороги) и автодороги Курумоч — Новый Буян (восстановление дорожной одежды, укрепление обочин, дорожные устройства, обстановка дороги).
Основную часть работ необходимо выполнить до ноября 2017 года.
Подрядчика должны определить 25 мая.
Последние комментарии
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.
Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?