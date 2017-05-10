На ремонт дорог в Красноярском и Волжском районах потратят 252,5 млн рублей

На ремонт автодорог общего пользовании, расположенных в Красноярском и Волжском районах, планируют потратить до 252,5 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно опубликованным документам, подрядчику предстоит выполнить капремонт дорог Волжский — Курумоч — Урал (список работ включает в себя восстановление дорожной одежды, ремонт моста, ремонт путепровода, укрепление обочин, а также дорожные устройства, обстановка дороги). Также нужно выполнить капремонт дороги Волжский — аэропорт "Курумоч" (восстановление дорожной одежды, укрепление обочин, дорожные устройства, обстановка дороги) и автодороги Курумоч — Новый Буян (восстановление дорожной одежды, укрепление обочин, дорожные устройства, обстановка дороги). Основную часть работ необходимо выполнить до ноября 2017 года. Подрядчика должны определить 25 мая.