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Дорожное строительство Транспорт и связь

На ремонт дорог в Красноярском и Волжском районах потратят 252,5 млн рублей

САМАРА. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На ремонт автодорог общего пользовании, расположенных в Красноярском и Волжском районах, планируют потратить до 252,5 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно опубликованным документам, подрядчику предстоит выполнить капремонт дорог Волжский — Курумоч — Урал (список работ включает в себя восстановление дорожной одежды, ремонт моста, ремонт путепровода, укрепление обочин, а также дорожные устройства, обстановка дороги).

Также нужно выполнить капремонт дороги Волжский — аэропорт "Курумоч" (восстановление дорожной одежды, укрепление обочин, дорожные устройства, обстановка дороги) и автодороги Курумоч — Новый Буян (восстановление дорожной одежды, укрепление обочин, дорожные устройства, обстановка дороги).

Основную часть работ необходимо выполнить до ноября 2017 года.

Подрядчика должны определить 25 мая.

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