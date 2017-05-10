16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Крупное ДТП под Сызранью могло произойти по вине водителя Peugeot В Сызрани ВАЗ-2107 сбил семилетнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу При ДТП под Сызранью пострадали восемь человек, трое из которых погибли На трассе М-5 под Самарой водитель Mercedes сбил насмерть инспектора ДПС В Самаре на Южном мосту водитель "тринадцатой" разнес ограждения и перевернулся

ДТП Происшествия

Крупное ДТП под Сызранью могло произойти по вине водителя Peugeot

СЫЗРАНЬ. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 89
Версия для печати

В среду, 10 мая, стало известно о том, что столкновение ВАЗ-21061 и Peugeot 206 в Сызранском районе с тремя погибшими могло произойти по вине водителя иномарки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

В областном полицейском Главке уточнили, что ДТП произошло 9 мая в 06:35 на 918 км автодороги М-5 "Урал".

По предварительной версии сотрудников полиции, 30-летний мужчина, управляя автомобилем Peugeot, ехал по трассе М-5 со стороны Жигулевска в направлении Сызрани. В пути он выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ-21061 под управлением 39-летнего мужчины.

В результате ДТП водители обоих автомобилей и 35-летний пассажир иномарки скончались. Еще пять участников аварии, в том числе 15-летний подросток, доставлены сотрудниками скорой помощи в ближайшую больницу.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Одинцова 19 апреля 2017 13:30 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!

Александр ( УПРАВСКИЙ ) 18 апреля 2017 14:48 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !

Игорь Шохин 17 марта 2017 13:44 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

А это был твой отец.

Наталья Печёнкина 17 марта 2017 10:21 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

Одной алкашней меньше!

Alexey Isaev 09 февраля 2017 00:00 В Самаре иномарка рухнула с моста через р. Татьянку

Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4