Крупное ДТП под Сызранью могло произойти по вине водителя Peugeot

В среду, 10 мая, стало известно о том, что столкновение ВАЗ-21061 и Peugeot 206 в Сызранском районе с тремя погибшими могло произойти по вине водителя иномарки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.
В областном полицейском Главке уточнили, что ДТП произошло 9 мая в 06:35 на 918 км автодороги М-5 "Урал".
По предварительной версии сотрудников полиции, 30-летний мужчина, управляя автомобилем Peugeot, ехал по трассе М-5 со стороны Жигулевска в направлении Сызрани. В пути он выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ-21061 под управлением 39-летнего мужчины.
В результате ДТП водители обоих автомобилей и 35-летний пассажир иномарки скончались. Еще пять участников аварии, в том числе 15-летний подросток, доставлены сотрудниками скорой помощи в ближайшую больницу.
Сейчас по факту происшествия проводится проверка.
Последние комментарии
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.