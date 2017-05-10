В 2017 году в Самаре отремонтируют около 44 км дорог и тротуаров

В 2017 г. в Самаре будет отремонтировано порядка 44 тыс. км дорог и тротуаров. Такие данные опубликовал официальный портал горадминистрации.

Сообщается, что в 2017 г. на ремонт автомобильных дорог, моста "Южный", путепровода "Аврора", внутриквартальных территорий, тротуаров и ремонт перекрестков с трамвайными путями в общей сложности планируется направить около 2,33 млрд рублей.

"Подрядные организации уже приступили к ремонту улично-дорожной сети Самары. Необходимо отметить, что в этом году работы начаты на месяц раньше, чем в прошлом. Еще в первой половине апреля результатами торгов определены подрядные организации; заключены муниципальные контракты с ООО "Амонд", ООО "Стройсервис", ООО "Самаратрансстрой", — отмечается в сообщении мэрии.

Согласно опубликованной информации, в этом году будут завершены работы по комплексному ремонту 11 объектов, ремонт которых начался в 2016 г.:

Волжский проспект на участке от ул. Вилоновская до ул. Осипенко (тротуар в плитке — на стороне р. Волга); ул. Комсомольская на участке от ул. Максима Горького до ул. Степана Разина; ул. Чапаевская на участке от ул. Ульяновская до ул. Венцека; ул. Красноармейская на участке от дома № 106 по ул. Красноармейская до ул. Максима Горького (тротуар в плитке — от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе); ул. Молодогвардейская на участке от ул. Венцека до ул. Красноармейская; ул. Лесная на участке от ул. Осипенко до Северо-Восточной магистрали; ул. Максима Горького на участке от ул. Крупской до ул. Вилоновская (тротуар в плитке — на стороне р. Волга); Северо-Восточная магистраль на участке от ул. Лесная до ул. Ново-Садовая; ул. Галактионовская на участке от ул. Красноармейская до ул. Полевая; ул. Полевая на участке от ул. Мичурина до Волжского проспекта; ул. Дыбенко (капитальный ремонт) на участке от ул. Авроры до ул. Советской Армии.

Также в этом году планируется отремонтировать комплексно девять объектов улично-дорожной сети, расположенных на маршрутах ФИФА, в том числе:

ул. Шушенская от ул. Ново-Садовая до дома № 83 по ул. Шушенская; ул. Фрунзе на участке от ул. Крупской до ул. Вилоновская; ул. Венцека на участке от ул. Фрунзе до ул. Братьев Коростелевых; Комсомольская площадь (ул. Агибалова от ул. Л. Толстого до ул. Красноармейская, ул. Спортивная от Комсомольской площади до ул. Красноармейская Комсомольская площадь от ул. Л. Толстого до ул. Спортивная); ул. А. Толстого на участке от ул. Крупской до ул. Некрасовская; ул. Водников от ул. Ленинградская до ул. Главная; ул. Галактионовская от ул. Венцека до ул. Красноармейская; ул. Куйбышева на участке от ул. Л. Толстого до ул. Некрасовская; ул. Молодогвардейская от ул. Невская до ул. Вилоновская (с учетом ремонта сквера "Шанхай" и пл. Победы).

Кроме того, планируется отремонтировать "картами" протяженностью свыше 100 п. м более 21 км дорожного полотна автодорог Самары. На эти цели будут направлены свыше 163 млн рублей.

Согласно муниципальным контрактам, подрядные организации уже вышли на комплексный ремонт участков улиц Фрунзе, Галактионовская, Венцека, Молодогвардейская, Водников и другие.

Ремонт большими "картами" стартовал на улице Мирная (на участке от ул. Ново-Вокзальная до ул. Майская).

Согласно условиям контрактов все запланированные работы должны быть завершены до 31 октября 2017 года.

Планируется, что к концу 2017 г. доля дорог, отвечающих нормативным показателям, составит 60%.

Ремонт большими "картами" предусматривает фрезерование 5 см асфальтобетонного покрытия, укладку нового слоя асфальтобетона и замену люков и колодцев. Гарантия на данный вид ремонта составляет два года, в течение которых в случае возникновения гарантийных дефектов подрядные организации устранят их за счет собственных средств.

В процессе комплексного ремонта полностью обновляется не только асфальтобетонное покрытие дорожного полотна, но и бордюрный камень, газоны, тротуары (на некоторых участках предполагается устройство тактильной плитки для слабовидящих граждан), средства организации дорожного движения, а также наносится дорожная разметка и при необходимости устанавливаются дорожные ограждения.

В числе преимуществ комплексного ремонта — и более длительные сроки службы дорожного полотна. Гарантия на данный вид ремонта — пять лет, в течение которых гарантийные дефекты подрядчики также обязуются своевременно устранять за свой счет.