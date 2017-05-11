Самарская область — лидер программы "Жилье для российской семьи"

На 1 мая 2017 года в реестре граждан - участников государственной программы "Жилье для российской семьи" в Самарской области зарегистрировано 9355 человек. Из них 4733 уже определились с выбором своего будущего места жительства, заключив договоры участия в долевом строительстве и договоры купли-продажи.

"По официальным данным по количеству участников Самарский регион — безусловный лидер", — отмечает заместителя исполнительного директора СОФЖИ Наталья Ладова.

"Сравнивая абсолютные цифры, характеризующие ход реализации программы, мы видим, что Самарская область по количеству построенных квадратных метров является безусловным лидером: по официальным данным на 1 апреля 2017 года в регионе построено в рамках программы 126 179 кв.м жилья с чистовой отделкой. На втором месте — Томская область — 111 479 кв. м. Замыкает список из 35 регионов — участников программы с показателем 714 кв. м. Кировская область. Общее количество построенных в рамках программы "Жилье для российской семьи" квадратных метров по всей России составляет 1 064 577", - добавляет руководитель управления развития жилищного строительства и социальной инфраструктуры областного минстроя Оксана Быстрова.

Федеральная программа "Жилье для российской семьи" была запущена в мае 2014 года. Программа нацелена на решение жилищного вопроса активно работающего населения, не имеющего достаточного дохода для покупки недвижимости по рыночным ценам. Такая возможность предоставлялась участниками программы за счет выгодной цены — 35 тыс. руб. за кв. м жилья с чистовой отделкой.

Напомним, что на момент активного запуска программы средняя стоимость 1 кв. жилой площади в новостройках по Самаре составляла 56 тыс. руб., во "вторичке" — более 64 тыс. руб., а по Тольятти — почти 48 тыс. рублей.

Программа ЖРС действует до конца 2017 года.