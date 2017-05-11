Промсвязьбанк: на ослабление рубля влияет снижение нефтяных котировок

Пара доллар/рубль на прошлой неделе выбралась из диапазона в 55,80-57,50 руб./долл., в котором находилась с конца марта, и направилась к отметке в 59 руб./долл. По мнению аналитиков Промсвязьбанка, на горизонте ближайших недель для рубля может сохранять актуальность диапазон 57-59 руб./долл. Однако в середине лета с большой долей вероятности российская валюта вернется в район 60 руб./долл.
Ослаблению рубля способствовало снижение в начале мая нефтяных котировок, которое в моменте доходило до 10%. Справедливости ради стоит отметить, что на этом фоне параллельно с рублем дешевели и другие валюты развивающихся стран. Российский рубль, мексиканский песо, турецкая лира, южноафриканский ранд за период с начала месяца ослабли по отношению к доллару на 1,6%-2%. Российский рубль — лидер снижения, но в целом его динамика не выбивается из общей картины.
"Снижение нефтяных котировок способствовало началу тенденции на плавное ослабление российской валюты. На наш взгляд, рубль по-прежнему переоценен относительно нефтяных цен, поэтому в случае восстановления нефти, рубль может демонстрировать более скромное укрепление. К концу второго — началу третьего квартала ожидаем возврата пары доллар/рубль в район 60 руб./долл.", — отмечает ведущий аналитик ПАО "Промсвязьбанк" Михаил Поддубский. С полным текстом специального обзора валютного рынка можно ознакомиться по ссылке.
ПАО "Промсвязьбанк", Москва (год основания 1995) - один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.10.2016 г. (согласно данным по МСФО). Компании "Промсвязь Капитал Б.В." принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% - Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ "Будущее", 9,9999% - НПФ "САФМАР" и НПФ "Доверие", входящим в одну группу лиц, 10% - В.А.Пичугову. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: "ВВ-" Standard & Poorʼs (прогноз негативный), "Ba3" Moodyʼs Investors Service (прогноз негативный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности "АА+" Национального Рейтингового Агентства (прогноз позитивный). В рейтинге "РБК 500: Рейтинг российского бизнеса" по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85-е место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 280 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 г.