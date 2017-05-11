Промсвязьбанк: на ослабление рубля влияет снижение нефтяных котировок

Пара доллар/рубль на прошлой неделе выбралась из диапазона в 55,80-57,50 руб./долл., в котором находилась с конца марта, и направилась к отметке в 59 руб./долл. По мнению аналитиков Промсвязьбанка, на горизонте ближайших недель для рубля может сохранять актуальность диапазон 57-59 руб./долл. Однако в середине лета с большой долей вероятности российская валюта вернется в район 60 руб./долл.

Ослаблению рубля способствовало снижение в начале мая нефтяных котировок, которое в моменте доходило до 10%. Справедливости ради стоит отметить, что на этом фоне параллельно с рублем дешевели и другие валюты развивающихся стран. Российский рубль, мексиканский песо, турецкая лира, южноафриканский ранд за период с начала месяца ослабли по отношению к доллару на 1,6%-2%. Российский рубль — лидер снижения, но в целом его динамика не выбивается из общей картины.

"Снижение нефтяных котировок способствовало началу тенденции на плавное ослабление российской валюты. На наш взгляд, рубль по-прежнему переоценен относительно нефтяных цен, поэтому в случае восстановления нефти, рубль может демонстрировать более скромное укрепление. К концу второго — началу третьего квартала ожидаем возврата пары доллар/рубль в район 60 руб./долл.", — отмечает ведущий аналитик ПАО "Промсвязьбанк" Михаил Поддубский. С полным текстом специального обзора валютного рынка можно ознакомиться по ссылке.