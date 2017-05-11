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Муниципалитеты Экономическая политика

Самарское МП "Водоканал" проиграло иск на 4,55 млн рублей

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 11 мая, в Казани рассмотрели кассационную жалобу МП "Водоканал" на решение областного арбитража по иску к ООО "НПО "Спецэлектротехника". И в удовлетворении жалобы было отказано.

В 2013 г. МП заключило договор с "НПО "Спецэлектротехника" на выполнение комплекса работ по монтажу системы электроснабжения. Заказчик авансом оплатил сметную стоимость работ в размере 3,88 млн руб. и предоставил материалы и оборудование еще на 667 тыс. рублей.

А в августе 2016 г. при новом директоре Сергее Русине МП обратилось в арбитраж о взыскании с подрядчика перечисленных денег и государственной пошлины, уплаченной при подаче иске. Свои требования истец мотивировал тем, что НПО не выполнило оплаченные работы. На что ответчик предоставил в суд подписанные бывшим руководителем МП Дмитрием Астраханцевым акты приема-сдачи предусмотренных сметой работ. Но истец настаивал на неполном объеме исполнения обязательств и требовал назначения экспертизы.

В назначении экспертизы суд отказал, потому что не обязан добывать доказательства для сторон, а затем и отказал в иске, так как законность требования не была доказана.

МП подало апелляционную жалобу, потом кассационную, но безрезультатно.

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