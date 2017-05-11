Самарское МП "Водоканал" проиграло иск на 4,55 млн рублей

В четверг, 11 мая, в Казани рассмотрели кассационную жалобу МП "Водоканал" на решение областного арбитража по иску к ООО "НПО "Спецэлектротехника". И в удовлетворении жалобы было отказано.
В 2013 г. МП заключило договор с "НПО "Спецэлектротехника" на выполнение комплекса работ по монтажу системы электроснабжения. Заказчик авансом оплатил сметную стоимость работ в размере 3,88 млн руб. и предоставил материалы и оборудование еще на 667 тыс. рублей.
А в августе 2016 г. при новом директоре Сергее Русине МП обратилось в арбитраж о взыскании с подрядчика перечисленных денег и государственной пошлины, уплаченной при подаче иске. Свои требования истец мотивировал тем, что НПО не выполнило оплаченные работы. На что ответчик предоставил в суд подписанные бывшим руководителем МП Дмитрием Астраханцевым акты приема-сдачи предусмотренных сметой работ. Но истец настаивал на неполном объеме исполнения обязательств и требовал назначения экспертизы.
В назначении экспертизы суд отказал, потому что не обязан добывать доказательства для сторон, а затем и отказал в иске, так как законность требования не была доказана.
МП подало апелляционную жалобу, потом кассационную, но безрезультатно.
Последние комментарии
Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.