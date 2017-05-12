Последним участникам банды Потапова в общей сложности дали 33 года лишения свободы

В Самарском областном суде вынесен приговор последним из известных членов банды Потапова, совершавших нападения на предпринимателей в Самарской и Оренбургской областях в 2015 году, а также двум заказчикам преступлений.
Сам главарь банды Максим Потапов и его ближайшие сторонники уже выслушали приговоры, под суд в итоге пошли восемь человек, шестеро из которых участвовали в отдельных эпизодах, а двое платили бандитам за запугивание неугодных людей.
Как установило следствие, в сентябре 2015 года на трассе М-5 было совершено разбойное нападение, в результате чего потерпевший оказался в больнице. В январе и феврале 2015-го по заказу Александра Студеникина бандиты "кошмарили" семью конкурсного управляющего Бугурусланского завода "Радиатор", в феврале 2015-го украли автомобиль, который продал один из предполагаемых преступников, а в августе 2015-го напали на самарца, прострелив ему ногу из пистолета Макарова. Заказчицей последнего преступления выступила пенсионерка Тамара Мязова.
Как сообщает прокуратура Самарской области, государственное обвинение в суде поддерживал старший прокурор уголовно-судебного управления региональной прокуратуры Владимир Негуляев. Напомним, что он запросил всем подсудимым реальные сроки лишения свободы.
Суд в итоге наказание назначил гораздо более мягкое. Члены банды Потапова Руслан Илясов и Николай Бучин получили по восемь лет колонии строгого режима, их "соратник" Илья Бугаев — семь лет "строгача". Еще двое — Евгений Кондратьев и Александр Кандыков — по пять лет колонии особого режима. И лишь один из бандитов, Евгений Жуков отправится в колонию общего режима на пять лет. Что касается заказчиков, то они отделались условными сроками — Александра Студеникина приговорили к двум годам условного лишения свободы, а Тамару Мязову — к четырем годам условно.
Будут ли осужденные обжаловать приговоры, пока не известно.
Последние комментарии
Поздравляю Военно Воздушные Силы с избавлением от такого "героя России". Жаль, конечно, что не всех его "друзей" скрутили. Статус офицера российской армии для меня останется в памяти, как синоним таким словам, как коррупция и жадность.
С мужиками всё понятно, хотели заработать, но не получилось. А вот заказчица мутная какая-то. Сначала не платила налоги и это, при её фирменном опыте, наталкивает на мысль, что делала она это умышленно. Но налоговая про это узнала. Потом Васильева решила через взятку решить свои проблемы. Продала всё на 16,5 млн? У меня сразу возникает вопрос, а что ж там за квартира такая была да ещё и Самаре или машина миллионов за 6, чтобы такую сумму набрать? Некоторые граждане РФ и за 25 лет такое не насобирают. Далее. Продала она всё и куда деньги делись, если наши муляж? Подсудимые явно не успели ими завладеть. И потом, сначала она решила дать взятку судье, затем передумала. Передумала и передумала, позвонила бы этим двум и сказала, что отказывается от сделки. Зачем их сдавать-то? Вот что не понятно. Её адвокат плачется за неё, что она осталась "гол как сокол" на старости лет, но на адвоката она нашла деньги, тем более с присутствием оного в суде, а не просто для консультации. А у подсудимых разве нет проблем? Может у кого-то из них дети без отца будут расти или кто-то из родных умрёт от разрыва сердца? Это разве компенсирует потерю имущества, если потеря вообще имеет место быть? Жаль, что человечность и совесть у некоторых людей спит или уходит в загул. Люди какие-то злые стали.
поспели вишни в саду у дяди Вани....
В России можно оскорблять только русских!
Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????