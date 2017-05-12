В Самаре Гарик Сукачев воссоединился с "Бригадой С"

В четверг, 11 мая, на сцене МТЛ "Арены" участники культовой группы "Бригада С" воссоединились и дали единственный концерт в Самаре. Правда, обнадеживать поклонников возможностью следующей встречи музыканты не стали, оставив, как и положено настоящим рок-звездам, этот вопрос без ответа.

Один из самых узнаваемых рок-музыкантов страны, основатель и бессменный фронтмен сразу двух легендарных групп "Бригада С" и "Неприкасаемые", в последние годы Игорь Иванович (он же — Гарик) Сукачёв в Самару вернулся после многолетнего перерыва. Но с очередной сенсацией: как в старые добрые времена, на сцене рок-банда "Бригада С" в лучшем составе вместе с бас-гитаристом Сергеем Галаниным и гитаристом Сергеем Вороновым.

"Благодарю всех за эту встречу. Самара для меня очень важна, ведь почти тридцать лет назад с этого города начался наш первый гастрольный тур", — заявил Сукачев.

Во время концерта больше лирических отступлений он не делал, разве что, спустя несколько композиций, попросил дать возможность перевести дыхание и в этот момент искупался в овациях поклонников.

Харизматичный, "хулиганствующий пролетарий", Гарик Сукачев с начал концерта приковал к себе внимание публики. Он словно разыгрывал моно-спектакль: резко вскидывал руки вверх, широко растопыривая пальцы, будто держа публику на невидимых нитях, замирал в движении, страстно рычал, буквально "складывался" пополам, снова поднимаясь и продолжая смотреть в толпу и одновременно будто каждому в глаза.

Любители рока по началу вели себя очень скромно, но, спустя полчаса, начали вставать с кресел и занимали места на танцполе: молодые люди лихо отплясывали с барышнями, которые сидели у них на плечах, сотни человек, стараясь перекричать Сукачева, подпевали ему хором.

"Бригада С" исполнила самое лучшее, что накопила за тридцать лет: "Моя бабушка курит трубку", "Дорожная", "Playboy (Моя маленькая Бейби)", "Человек в шляпе", "Я обожаю джаз", "Бродяга", "Чем пахнут твои деньги". Сергей Галанин, к которому позже присоединился Сукачев задал знаменитый вопрос "А что нам надо?"

"Гарик — это моя молодость. Посмотрите, какой он крутой! Вот смотришь на него и бесконечно восхищаешься: сколько же в нем энергии", — поделилась Алла Китова, поклонница группы "Бригада С".

Восторг поклонников вызвала композиция "246 шагов". Трек был записан возрождённой группой "Бригада С" для нового альбома, а песня стала первым новым произведением музыканта, которое он представил за последние несколько лет. На сцене разворачивалась история в стиле хоррор. В полном мраке, то и дело, появлялся Сукачев, лицо которого было подсвечено фонарем, во время припева свет, густым потоком, являл публике бэк-вокалистку, чье сопрано периодически перерастало в ультразвук. Феерия тьмы, мерцающего света создавала ощущение жуткой атмосферы. Ранее, в интервью автор отметил, что цифра 246 — это реальный метраж, который должен пройти по Москве некий персонаж. Правда, куда он идет и зачем — музыкант не объяснил.

В заключении концерта, Сукачев представил публике свою команду, достаточно быстро попрощался и ушел со сцены. Ответа на вопрос: "Навсегда ли воссоединилась "Бригада С" и когда они вновь вернутся в Самару?" фанаты так и не узнали.