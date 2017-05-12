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Театр Культура

В театре оперы и балета покажут фильм, посвященный его 85-летию

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский академический театр оперы и балета в прошлом году отметил 85-летие. Масштабные фестивали оперного и балетного искусства, выпуск премьер, выступление на фестивале Национальной театральной премии "Золотая Маска" (г. Москва) — все было посвящено этой дате. Финальным аккордом чествования юбиляра станет выпуск фильма "Партитура успеха".

Он расскажет об истории и сегодняшней жизни театра, его вкладе в развитие культуры самарского региона, России, а также в популяризацию оперного и балетного искусства, формирование молодежной зрительской культуры и др.

Презентация фильма состоится в театре оперы и балета 31 мая 2017 года. Волга Ньюс предоставляет возможность увидеть фрагменты фильма уже сейчас.

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