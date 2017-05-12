В театре оперы и балета покажут фильм, посвященный его 85-летию

Самарский академический театр оперы и балета в прошлом году отметил 85-летие. Масштабные фестивали оперного и балетного искусства, выпуск премьер, выступление на фестивале Национальной театральной премии "Золотая Маска" (г. Москва) — все было посвящено этой дате. Финальным аккордом чествования юбиляра станет выпуск фильма "Партитура успеха".
Он расскажет об истории и сегодняшней жизни театра, его вкладе в развитие культуры самарского региона, России, а также в популяризацию оперного и балетного искусства, формирование молодежной зрительской культуры и др.
Презентация фильма состоится в театре оперы и балета 31 мая 2017 года. Волга Ньюс предоставляет возможность увидеть фрагменты фильма уже сейчас.
Последние комментарии
отчего режиссер провинциального театра считает себя вправе исправлять замысел Островского?Самомнение -это еще не право переделывать классику.Особенно.опошляя все это современными песенками
Смело)
Только что пришли из театра, премьера прошла шикарно! Всей семье очень понравилось. Спектакль шел немного дольше запланированного, но прибавленное время не стало лишним. Одним словом- отлично!
9 апреля были на премьерном показе "История лошади". Сказать, что понравилось, значит не сказать ничего. Замечательная хореография. Такого проникновенного повествования не видел очень дано, временами от нахлынувших чувств перехватывало горло и буквально слёзы душили. Этой премьерой задана очень высокая планка и радует то, что в спектакле в основном занята молодёжь. Спектакль по времени большой и всё время пока он шёл, зал был в постоянном напряжении, которое ни на минуту не отпускало. Актёры отдавались игре настолько полно и стаким накалом, что я бы назвал их игру - высоким напряжением искусства. И почему-то мне в какой-то момент показалось что в зале присутствует дух Петра Монастырского. Вот такие впечатления от просмотра.
Освистают