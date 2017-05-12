Полпред президента РФ в ПФО предоставил юриста семье из Рощинского

Семье Светланы Блиновой, которая находится под угрозой выселения в Рощинском, предоставили грамотного юриста.
Светлана Блинова на приеме у заместителя полпреда президента РФ в ПФО Олега Мельниченко была еще в марте 2017 года.
Напомним, как и многие другие жители поселка Рощинский, семья Блиновых в августе 2016 года получила письмо от Минобороны с требованием освободить квартиру, в которой они живут. Вот только права семьи были отнюдь не птичьи: Татьяна Владиславовна Блинова 14 лет проработала в числе гражданского персонала, в квартирно-эксплуатационной части Минобороны в Дрездене. В очереди на улучшение жилищных условий она была первая, и по решению Волжского районного суда в 2003 году получила жилье в Рощинском.
К сожалению, в 2009 году Татьяна Блинова умерла, и сейчас в квартире живет ее сын с супругой и двумя детьми.
"Квартира, полученная по решению суда, не может быть отнята, — заверил в марте 2017 года семью Блиновых Олег Мельниченко. — Вы как родственники умершего получателя можете спокойно жить на этой жилплощади. Если у 1-го отдела ФГКУ будут вопросы, достаточно предъявить копию судебного постановления".
Между тем Минобороны рассудило иначе, и 4 мая Блиновы получили повестку в суд, куда ведомство подало гражданский иск о выселении семейства. Интересно, что этот вопрос будет решать тот же Волжский районный суд, который в 2003 году постановил предоставить Татьяне Блиновой жилье.
Светлана Блинова вновь обратилась за помощью к полпреду президента РФ в ПФО, и там ей пошли навстречу. Семье предоставили грамотного юриста, который будет представлять их права в суде.
Последний пояснил, что Минобороны, скорее всего, действует на основании подписанного в 2014 году Блиновыми договора найма жилья. Получается, что они отказались от собственности на квартиру в пользу Минобороны. Конечно, сделано это было по незнанию. И чтобы восстановить "исконные" права семьи, придется поднимать документы 14-летней давности и выяснить, на каком основании квартиру Блиновы получили в 2003 году.
Работы предстоит много, но в полпредстве обещают, что будут следить за соблюдением прав граждан.
То же касается и ситуации с семейством Клоковых. Напомним, кавалера ордена Мужества, служившего 12 лет в спецназе, который побывал во многих горячих точках, вместе с супругой и тремя детьми суд первой инстанции постановил выселить из квартиры в Рощинском. Клоковы это решение обжаловали, на следующей неделе в ситуации начнет разбираться Самарский областной суд.
"Ситуация в военном городке Рощинский находится на особом контроле, — сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в ПФО. — На сегодняшний день совместно с Минобороны России удалось найти ряд компромиссных решений, позволяющих людям сохранить свое право на проживание в жилых помещениях. Ситуация с каждой семьей рассматривается в индивидуальном порядке".
Последние комментарии
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора
Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.
Как можно оплатить э/оэнергию и холод.воду до 10 февр., если до сего врем.не принесли платеж. документы Самарагорэнергосбыта и Самарских коммунальных систем?Платежки СКС за декабрь 2016 принесли19 янв.
Где наш Дед Мороз?