Полпред президента РФ в ПФО предоставил юриста семье из Рощинского

Семье Светланы Блиновой, которая находится под угрозой выселения в Рощинском, предоставили грамотного юриста.

Светлана Блинова на приеме у заместителя полпреда президента РФ в ПФО Олега Мельниченко была еще в марте 2017 года.

Напомним, как и многие другие жители поселка Рощинский, семья Блиновых в августе 2016 года получила письмо от Минобороны с требованием освободить квартиру, в которой они живут. Вот только права семьи были отнюдь не птичьи: Татьяна Владиславовна Блинова 14 лет проработала в числе гражданского персонала, в квартирно-эксплуатационной части Минобороны в Дрездене. В очереди на улучшение жилищных условий она была первая, и по решению Волжского районного суда в 2003 году получила жилье в Рощинском.

К сожалению, в 2009 году Татьяна Блинова умерла, и сейчас в квартире живет ее сын с супругой и двумя детьми.

"Квартира, полученная по решению суда, не может быть отнята, — заверил в марте 2017 года семью Блиновых Олег Мельниченко. — Вы как родственники умершего получателя можете спокойно жить на этой жилплощади. Если у 1-го отдела ФГКУ будут вопросы, достаточно предъявить копию судебного постановления".

Между тем Минобороны рассудило иначе, и 4 мая Блиновы получили повестку в суд, куда ведомство подало гражданский иск о выселении семейства. Интересно, что этот вопрос будет решать тот же Волжский районный суд, который в 2003 году постановил предоставить Татьяне Блиновой жилье.

Светлана Блинова вновь обратилась за помощью к полпреду президента РФ в ПФО, и там ей пошли навстречу. Семье предоставили грамотного юриста, который будет представлять их права в суде.

Последний пояснил, что Минобороны, скорее всего, действует на основании подписанного в 2014 году Блиновыми договора найма жилья. Получается, что они отказались от собственности на квартиру в пользу Минобороны. Конечно, сделано это было по незнанию. И чтобы восстановить "исконные" права семьи, придется поднимать документы 14-летней давности и выяснить, на каком основании квартиру Блиновы получили в 2003 году.

Работы предстоит много, но в полпредстве обещают, что будут следить за соблюдением прав граждан.

То же касается и ситуации с семейством Клоковых. Напомним, кавалера ордена Мужества, служившего 12 лет в спецназе, который побывал во многих горячих точках, вместе с супругой и тремя детьми суд первой инстанции постановил выселить из квартиры в Рощинском. Клоковы это решение обжаловали, на следующей неделе в ситуации начнет разбираться Самарский областной суд.

"Ситуация в военном городке Рощинский находится на особом контроле, — сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в ПФО. — На сегодняшний день совместно с Минобороны России удалось найти ряд компромиссных решений, позволяющих людям сохранить свое право на проживание в жилых помещениях. Ситуация с каждой семьей рассматривается в индивидуальном порядке".