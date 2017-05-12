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ЖКХ и благоустройство Общество

Струковский сад отремонтирует ПСК "Волга" за 228 млн рублей

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент городского хозяйства и экологии Самары подвел итоги аукциона на поиск подрядчика по ремонту Струковского сада. Информация об этому опубликована на портале госзакупок.

Напомним, аукцион на выполнение работ по ремонту объекта культурного наследия "Струковский сад, где Ленин встречался с передовой, революционно настроенной молодежью Самары в 1889–1893 гг.", расположенного в границах улиц Красноармейской, Горького, Вилоновской, Куйбышева, проводимые в целях поддержания его в эксплуатационном состоянии без изменения предмета охраны был объявлен 17 апреля.

Начальная максимальная цена контракта составляла 227,7 млн рублей.

На торги была подана всего одна заявка — от ООО "Проектно-строительная компания "Волга". Поэтому открытые торги признали несостоявшимися, однако поскольку заявка участника была признана соответствующей конкурсным требованиям, с ним имеют право заключить контракт.

Проектом реконструкции предусмотрены обновление прогулочных аллей и дорожек, создание площадок для занятий физкультурой и спортом, модернизация существующей скейт-площадки, а также ремонт и модернизация освещения и водоснабжения. Реконструкция Струковского сада вошла в единую Концепцию развития муниципальных парков культуры и отдыха, разработанную в рамках подготовки к ЧМ-18.

Подрядчик обязуется успеть все до 31 октября 2017 года.

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