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В Кинель-Черкасском районе прошла спартакиада по мини-футболу

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ФОКе "СТАРТ" (Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы) состоялся финал по мини-футболу в рамках областной спартакиады среди муниципальных районов Самарской области.

По итогам соревнований победителями и призёрами стали:  1 место — Кинель-Черкасский район, 2 место — Большеглушицкий район, 3 место — Красноярский район.

Лучшими игроками соревнований были признаны: лучший игрок — Кавтазьев Евгений (Кинель-Черкасский район); лучший бомбардир — Бурлака Александр (Борский район); лучший вратарь — Моисеев Алексей (Красноярский район); лучший защитник — Быков Владимир (Большеглушицкий район); лучший нападающий — Гаврилов Денис (Сергиевский район).

Команда — победитель соревнований награждена памятным кубком и дипломом. Команды, занявшие 2-3 места, награждены дипломами. Участники команд, занявших 1-3 места, награждены медалями и дипломами, сообщает  министерство спорта Самарской области.

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