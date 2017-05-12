В Кинель-Черкасском районе прошла спартакиада по мини-футболу

В ФОКе "СТАРТ" (Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы) состоялся финал по мини-футболу в рамках областной спартакиады среди муниципальных районов Самарской области.
По итогам соревнований победителями и призёрами стали: 1 место — Кинель-Черкасский район, 2 место — Большеглушицкий район, 3 место — Красноярский район.
Лучшими игроками соревнований были признаны: лучший игрок — Кавтазьев Евгений (Кинель-Черкасский район); лучший бомбардир — Бурлака Александр (Борский район); лучший вратарь — Моисеев Алексей (Красноярский район); лучший защитник — Быков Владимир (Большеглушицкий район); лучший нападающий — Гаврилов Денис (Сергиевский район).
Команда — победитель соревнований награждена памятным кубком и дипломом. Команды, занявшие 2-3 места, награждены дипломами. Участники команд, занявших 1-3 места, награждены медалями и дипломами, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.