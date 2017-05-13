Евгений Савин официально представлен в качестве посла ЧМ-2018 от Самары

В субботу, 13 мая, нападающий ПФК "Крыльев Советов", телеведущий и комментатор Евгений Савин официально стал послом Самары как города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Церемония подписания соглашения и пресс-конференция, участие в которых вместе с Евгением Савиным приняли вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, состоялась на стадионе "Металлург" перед матчем 28 тура РФПЛ "Крылья Советов" — "Зенит".

"Мы знаем, и это видят все — Евгений искренне любит наш город, он отыграл почти 100 матчей за "Крылья" и радовал нас своими голами за команду, — сказал вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. — Я лично всегда с огромным удовольствием слежу за его федеральными эфирами и рад, что теперь Евгений в нашей команде".

Савин стал шестым из уже представленных общественности послов Самары как города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

"У нас формируется отличная сборная послов, — отметил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, — Они помогают нам представлять Самару на всероссийском и международном уровне, с ними нас однозначно ждет успешная игра".

Самарские болельщики увидят посла и на главном поле "Металлурга". Начиная вести прямой эфир на канале "Матч ТВ", Евгений выполнит символический первый удар по мячу.

"Я, конечно, должен сохранять нейтралитет, но мое отношение к Самаре скрывать сложно, к тому же, каждый человек имеет право на эмоции, — сказал Евгений Савин. — Получив предложение представлять Самару в качестве посла ЧМ-2018, обрадовался невероятно. Мы будем вместе приглашать всех на следующий год на матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в наш любимый город, который всегда был известен своей классной футбольной атмосферой".

Накануне, 12 мая Савин посетил строительную площадку стадиона "Самара Арена", который примет шесть матчей Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России.

"От посещения нового стадиона — одни эмоции, Самара — футбольный город, и теперь в нем будет такой классный современный стадион, — Евгений оказался впечатлен масштабами и необычной формой "Самара Арены". — Всегда рад своим визитам сюда, мою игру за "Крылья" мы вспоминали даже с Леонидом Слуцким во время нашей встрече в Лондоне — это было замечательное время".

После поездки на строящийся стадион посол встретился с самарскими "Городскими волонтерами" Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. В волонтерском центре Евгений не только ответил на вопросы участников программы, но и прокомментировал матч по настольному футболу. Кульминацией дня стал уже его собственный выход на поле. В матче, посвященном 75-летию "Крыльев Советов" с участием экс-игроков самарцев, Савин сделал дубль, благодаря которому его команда отпраздновала победу со счетом 5:4.

Евгений Савин подписал контракт с ПФК "Крылья Советов" в январе 2008 г., перейдя в самарскую команду из пермского "Амкара". Договор футболиста с "Крыльями" был рассчитан четыре сезона. За самарский клуб в 2008–2011 гг. игрок провел 96 матчей в чемпионате страны, забил 19 мячей и стал один из любимцев болельщиков "КС".

Напомним, ранее послами Самары стали артист Сергеей Войтенко, космонавт Олег Кононенко, дзюдоист Тагир Хайбулаев, футболист Александр Анюков и паралимпийская чемпионка Николь Родомакина.