Тест-драйв сельхозтехники: "Туман-2" выходит в поле первым

Самоходный опрыскиватель-разбрасыватель "Туман-2" завоевывает флагманские позиции среди современных отечественных комплексов по внесению минеральных и органических удобрений, а также средств защиты растений.
Сельхозмашину производства самарского предприятия "Пегас-Агро" хорошо знают не только в России, но и за рубежом.
Для того, чтобы выяснить, в чем состоят главные особенности машины, журналисты ВН отправились в поля Самарской области. Аграрии сельхозпредприятия "Лозовское" обрабатывают землю по новой технологии, при которой основная работа ложится на плечи "Тумана-2" — он трудится в хозяйстве с апреля по октябрь. В чем секрет эффективности машины, и за что ее любят механизаторы — смотрите в нашем тест-драйве.
Последние комментарии
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!
ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.