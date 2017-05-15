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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Тест-драйв сельхозтехники: "Туман-2" выходит в поле первым

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самоходный опрыскиватель-разбрасыватель "Туман-2" завоевывает флагманские позиции среди современных отечественных комплексов по внесению минеральных и органических удобрений, а также средств защиты растений.

Сельхозмашину производства самарского предприятия "Пегас-Агро" хорошо знают не только в России, но и за рубежом.

Для того, чтобы выяснить, в чем состоят главные особенности машины, журналисты ВН отправились в поля Самарской области. Аграрии сельхозпредприятия "Лозовское" обрабатывают землю по новой технологии, при которой основная работа ложится на плечи "Тумана-2" — он трудится в хозяйстве с апреля по октябрь. В чем секрет эффективности машины, и за что ее любят механизаторы — смотрите в нашем тест-драйве.

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