Тест-драйв сельхозтехники: "Туман-2" выходит в поле первым

Самоходный опрыскиватель-разбрасыватель "Туман-2" завоевывает флагманские позиции среди современных отечественных комплексов по внесению минеральных и органических удобрений, а также средств защиты растений.

Сельхозмашину производства самарского предприятия "Пегас-Агро" хорошо знают не только в России, но и за рубежом.

Для того, чтобы выяснить, в чем состоят главные особенности машины, журналисты ВН отправились в поля Самарской области. Аграрии сельхозпредприятия "Лозовское" обрабатывают землю по новой технологии, при которой основная работа ложится на плечи "Тумана-2" — он трудится в хозяйстве с апреля по октябрь. В чем секрет эффективности машины, и за что ее любят механизаторы — смотрите в нашем тест-драйве.