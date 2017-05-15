Демонтирован памятник Владимиру Высоцкому около Дворца спорта

На прошедшей неделе в Самаре демонтировали памятник Владимиру Высоцкому работы Михаила Шемякина, передает корреспондент Волга Ньюс.

Строители разобрали монумент и отправили его на хранение. Сделано это в связи с предстоящей реконструкцией Дворца спорта ЦСК ВВС.

В департаменте градостроительства Самары обещают, что после реконструкции памятник будет возвращен на прежнее место. Ранее обсуждалась возможность перенесения памятника через дорогу — к жилым домам на ул. Молодогвардейской. Но от этой идеи решили отказаться.

Напомним, на месте старого дворца будет построен новый, с тремя ледовыми площадками, хореографическим и универсальным залом. Завершить строительство планируется к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Памятник Высоцкому работы известного скульптора и друга барда Михаила Шемякина был открыт возле Дворца спорта 25 января 2008 г., к 70-летию со дня рождения Владимира Семеновича. Необычная метафорическая композиция не похожа ни на какие другие изображения барда. Высоцкий в костюме Гамлета стоит, опершись на гитару, на фоне бронзовой стены, напоминающей стены Театра на Таганке. Слева, в проеме, видна тюремная решетка, перед которой — фигура стоящего спиной к зрителю охранника, держащего связку ключей. Правее — мифическая птица алконост, героиня песен Высоцкого, и фигура Марины Влади в роли принцессы Клевской. А в углу — Смерть, прикрывающая оскал черепа театральной маской и держащая в руке чашу Судьбы, перевитую маком. Кстати, скульптор не взял денег ни за свою работу, ни за отливку памятника.

Именно здесь, во Дворце спорта, 29 ноября 1967 г. прошли третий и четвертый куйбышевские концерты Высоцкого. Об этом свидетельствует и мемориальная доска, изготовленная в 1997 г., к тридцатилетию тех памятных концертов. Автор ее — самарский скульптор Александр Куклев. Судьба этой доски, изготовленной на народные деньги, собранные в знак признательности барду, волнует президента регионального общественного фонда "Центр Высоцкого в Самаре" Михаила Трифонова. Эта организация примет на себя сохранение мемориальной доски, а затем, в несколько измененном виде (в связи с тем, что исторического здания уже не будет), она должна появиться на новом здании Дворца спорта. Как память о легендарных концертах. И Александр Куклев готов подправить свою работу.

Напомним, в Куйбышеве в 1967 г.прошло пять концертов Высоцкого, сыгравших переломную роль в его творческой судьбе. (Ранее он никогда не выступал перед столь большой аудиторией). Два первых, 24 мая, — в филармонии и клубе имени Дзержинского. Последний, пятый, — 30 ноября в политехническом институте.