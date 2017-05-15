Самарские предприниматели узнают о пользе коучинга, "волшебных кнопках" и управлением энергией проекта

16 мая в Самаре пройдет IV открытая региональная конференция "Практика коучинга в организациях". В ходе 45-минутных выступлений приглашенные эксперты — коучи всероссийского и международного уровня — расскажут руководителям самарских компаний о практических путях достижения главных бизнес-целей. Участие в конференции — бесплатное.

Одним из спикеров конференции станет генеральный директор "Академии корпоративного менеджмента", коуч Эриксоновского университета Федор Афанасьев. Его практические рекомендации будут касаться главным образом применению коучинга в управлении проектами, факторов, влияющих на успешность проектной деятельности, и решения самых насущных вопросов руководителя.

Профессиональный коуч, кандидат экономических наук Дмитрий Риман затронет тему построения "бизнеса со смыслом", расскажет о том, на какие "волшебные кнопки" нужно нажимать, чтобы мотивировать сотрудников на изменение образа мышления, и "шишках", набитых в процессе внедрения платного обучения в компаниях.

Впервые в работе конференции примет участие Катарина Андреева, начальник по работе с персоналом Объединенного сервисного центра Сбербанка. Ее доклад "Workshop по наставническому лидерству" поможет руководителям получить конкретные инструменты по наставническому и коучинговому стилю для ежедневной работы со своей командой. Также перед участниками мероприятия выступят ведущий тренер Международного Эриксоновского университета Любовь Горелова и другие спикеры.

Конференция организована в рамках традиционной Международной недели коучинга Международной Федерации Коучинга (IСF). Регистрация для участия: http://coach63.ru/conference.