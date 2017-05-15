16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банк "Приоритет" пытается взыскать с бывшего акционера Виктора Развеева 133 млн рублей Врио предправления "Солидарности" назначена Анастасия Архипова Новым управляющим самарским филиалом Газпромбанка назначен Владимир Агафонов СМИ: Предправления "Солидарности" покидает банк Экс-президента Волго-Камского банка Владимира Чекмарева признали банкротом

Банки Финансы

Акционеры ПАО "АК Банк" приняли решение о проведении дополнительной эмиссии на сумму 596 млн рублей

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати

11 мая 2017 года в Самаре состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "АК Банк", на котором были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность банка за 2016 год. Согласно отчетности по РСБУ, по ключевым показателям банк продемонстрировал положительную динамику. В частности, активы банка за год выросли на 5,2%, кредитный портфель — на 9,4%, совокупный объем привлеченных средств — на 6,2%.

В целях повышения финансовой устойчивости банка и сохранения темпов развития бизнеса акционерами принято решение о проведении дополнительной эмиссии на сумму 596 млн рублей, в результате которой уставный капитал "АктивКапитал Банка" вырастет до 3,4 млрд рублей. При этом с начала 2017 года на 27% увеличен объем собственных средств банка — на 1 мая данный показатель превысил 5,1 млрд рублей.

Также на собрании акционеров был избран состав Совета директоров ПАО "АК Банк", в который вновь вошли Алексей Леушкин (Председатель Совета директоров), Григорий Оганесян, Диляра Селезнева, Габибулла Хасаев. В качестве нового независимого директора в Совет директоров банка вошел Леонид Решетников — руководитель Общероссийской общественной организации "Общество развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел", председатель наблюдательного совета телеканала "Царьград", обладатель ордена Мужества, ордена Почета, ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Публичное акционерное общество "АктивКапитал Банк" (ПАО "АК Банк") основано в 1994 году. Головной офис находится в Самаре. Структурные подразделения банка представлены в 17 городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Лицензия № 3006 выдана ЦБ РФ.

По вашему мнению, какое место займут "Крылья Советов" по итогам чемпионата страны?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Andrey Homin 20 февраля 2017 21:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 22:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 17:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 11:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

Татьяна Понтелеенко 14 марта 2016 20:59 Клиенты Сбербанка стали увереннее в надежности банковских сервисов

Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4