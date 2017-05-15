Акционеры ПАО "АК Банк" приняли решение о проведении дополнительной эмиссии на сумму 596 млн рублей

11 мая 2017 года в Самаре состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "АК Банк", на котором были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность банка за 2016 год. Согласно отчетности по РСБУ, по ключевым показателям банк продемонстрировал положительную динамику. В частности, активы банка за год выросли на 5,2%, кредитный портфель — на 9,4%, совокупный объем привлеченных средств — на 6,2%.

В целях повышения финансовой устойчивости банка и сохранения темпов развития бизнеса акционерами принято решение о проведении дополнительной эмиссии на сумму 596 млн рублей, в результате которой уставный капитал "АктивКапитал Банка" вырастет до 3,4 млрд рублей. При этом с начала 2017 года на 27% увеличен объем собственных средств банка — на 1 мая данный показатель превысил 5,1 млрд рублей.

Также на собрании акционеров был избран состав Совета директоров ПАО "АК Банк", в который вновь вошли Алексей Леушкин (Председатель Совета директоров), Григорий Оганесян, Диляра Селезнева, Габибулла Хасаев. В качестве нового независимого директора в Совет директоров банка вошел Леонид Решетников — руководитель Общероссийской общественной организации "Общество развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел", председатель наблюдательного совета телеканала "Царьград", обладатель ордена Мужества, ордена Почета, ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени.