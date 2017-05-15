Акционеры ПАО "АК Банк" приняли решение о проведении дополнительной эмиссии на сумму 596 млн рублей

11 мая 2017 года в Самаре состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "АК Банк", на котором были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность банка за 2016 год. Согласно отчетности по РСБУ, по ключевым показателям банк продемонстрировал положительную динамику. В частности, активы банка за год выросли на 5,2%, кредитный портфель — на 9,4%, совокупный объем привлеченных средств — на 6,2%.
В целях повышения финансовой устойчивости банка и сохранения темпов развития бизнеса акционерами принято решение о проведении дополнительной эмиссии на сумму 596 млн рублей, в результате которой уставный капитал "АктивКапитал Банка" вырастет до 3,4 млрд рублей. При этом с начала 2017 года на 27% увеличен объем собственных средств банка — на 1 мая данный показатель превысил 5,1 млрд рублей.
Также на собрании акционеров был избран состав Совета директоров ПАО "АК Банк", в который вновь вошли Алексей Леушкин (Председатель Совета директоров), Григорий Оганесян, Диляра Селезнева, Габибулла Хасаев. В качестве нового независимого директора в Совет директоров банка вошел Леонид Решетников — руководитель Общероссийской общественной организации "Общество развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел", председатель наблюдательного совета телеканала "Царьград", обладатель ордена Мужества, ордена Почета, ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Публичное акционерное общество "АктивКапитал Банк" (ПАО "АК Банк") основано в 1994 году. Головной офис находится в Самаре. Структурные подразделения банка представлены в 17 городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Лицензия № 3006 выдана ЦБ РФ.