Технический университет спроектирует новую сцену театра-студии "Грань"

Во вторник, 16 мая, в 16:00 в Театрально-концертном комплексе "Дворец культуры" в Новокуйбышевске пройдет круглый стол на тему "Театр в индустриальном городе: опорный университет спроектирует новую сцену театру студии "Грань".

В обсуждении примут участие министр культуры Самарской области Сергей Филиппов, глава Новокуйбышевска Сергей Марков, депутат Государственной думы Надежда Колесникова, депутат губернской думы, член фракции "Единая Россия" Андрей Коновалов, председатель думы Новокуйбышевска Юрий Ферапонтов, руководитель управления архитектуры и градостроительства департамента капитального строительства и архитектуры горадминистрации Виталий Демидов, ректор Самарского государственного технического университета Дмитрий Быков, директор театрально-концертного комплекса "Дворец культуры" Новокуйбышевска Дмитрий Софьин, художественный руководитель театра-студии "Грань" Денис Бокурадзе и другие.

На круглом столе планируют обсудить, как может выглядеть современное театральное здание в индустриальном городе, который стремится стать центром культурного движения страны.

Мысль о собственном здании для новокуйбышевского театра-студии "Грань" уже не раз озвучивалась на официальных собраниях разного уровня. Театральное здание должно органично вписываться в городское пространство, не нарушая единого стиля.

С предложением помочь в этом вопросе коллектив театра-студии "Грань" обратился в Самарский государственный технический университет. Молодые дизайнеры-архитекторы — студенты архитектурно-строительного института — примут участие в конкурсе проектов будущего театрального здания. Презентацию проектов планируется провести в ноябре 2017 года в рамках Всероссийского театрального фестиваля "ПоМост: провинциальные театры России". На этом форуме соберутся театральные критики, художественные руководители театров, режиссеры, актеры, которые смогут принять участие в конструктивном разговоре и обсуждении проектов.

Напомним, что на заседании совета по культуре и искусству при губернаторе Самарской области 21 марта глава Новокуйбышевска Сергей Марков попросил поддержать проект расширения зрительного зала городского театра "Грань" со 100 до 200 мест. Глава региона Николай Меркушкин поддержал это предложение.