Промсвязьбанк и Альфа-Банк объединили банкоматные сети на прием наличных

У самарских клиентов — физических и юридических лиц — Промсвязьбанка появилась возможность вносить наличные денежные средства в банкоматах Альфа-Банка. Комиссия за услугу для розничных клиентов составит 0,8%, а юридическим лицам сегмента МСБ будет доступно внесения средств без комиссии.
Теперь функция приема наличных (cash-in) доступна для клиентов ПСБ в 2 226 банкоматах во всех регионах присутствия обеих кредитных организаций. Благодаря такому сотрудничеству банкоматная сеть cash-in Промсвязьбанка увеличилась в 13 раз.
Общая партнерская сеть Промсвязьбанка по внесению и снятию наличных теперь включает в себя более 9 400 устройств и охватывает более 2 000 городов по всей России. Среди действующих партнеров банкоматной сети Промсвязьбанка — банк "Возрождение", Альфа-Банк, БИНБАНК, Россельхозбанк и банк АВБ.
"Для нас очень важно обеспечить удобство и комфорт привычных банковских операций как в крупных городах, так и в регионах присутствия. Мы продолжим развивать банкоматную сеть, расширять ее функционал и территориальное покрытие", — комментирует Александр Петров, директор по карточным технологиям Промсвязьбанка.
За сутки клиенты — физические лица — Промсвязьбанка смогут провести до восьми транзакций на сумму не более 300 000 рублей, а в месяц — 720 000 рублей. Единоразовое внесение наличных в банкоматах ПСБ доступно для розничных клиентов на сумму 90 000 рублей. Для юридических лиц сегмента МСБ действует суточный лимит на пополнение в размере 500 000 рублей.
Подробную информацию по объединению банкоматных сетей можно получить по ссылке.
ПАО "Промсвязьбанк", Москва (год основания 1995) - один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.10.2016 г. (согласно данным по МСФО). Компании "Промсвязь Капитал Б.В." принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% - Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ "Будущее", 9,9999% - НПФ "САФМАР" и НПФ "Доверие", входящим в одну группу лиц, 10% - В.А.Пичугову. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: "ВВ-" Standard & Poorʼs (прогноз негативный), "Ba3" Moodyʼs Investors Service (прогноз негативный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности "АА+" Национального Рейтингового Агентства (прогноз позитивный). В рейтинге "РБК 500: Рейтинг российского бизнеса" по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85-е место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 280 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 г.