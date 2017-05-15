Промсвязьбанк и Альфа-Банк объединили банкоматные сети на прием наличных

У самарских клиентов — физических и юридических лиц — Промсвязьбанка появилась возможность вносить наличные денежные средства в банкоматах Альфа-Банка. Комиссия за услугу для розничных клиентов составит 0,8%, а юридическим лицам сегмента МСБ будет доступно внесения средств без комиссии.

Теперь функция приема наличных (cash-in) доступна для клиентов ПСБ в 2 226 банкоматах во всех регионах присутствия обеих кредитных организаций. Благодаря такому сотрудничеству банкоматная сеть cash-in Промсвязьбанка увеличилась в 13 раз.

Общая партнерская сеть Промсвязьбанка по внесению и снятию наличных теперь включает в себя более 9 400 устройств и охватывает более 2 000 городов по всей России. Среди действующих партнеров банкоматной сети Промсвязьбанка — банк "Возрождение", Альфа-Банк, БИНБАНК, Россельхозбанк и банк АВБ.

"Для нас очень важно обеспечить удобство и комфорт привычных банковских операций как в крупных городах, так и в регионах присутствия. Мы продолжим развивать банкоматную сеть, расширять ее функционал и территориальное покрытие", — комментирует Александр Петров, директор по карточным технологиям Промсвязьбанка.

За сутки клиенты — физические лица — Промсвязьбанка смогут провести до восьми транзакций на сумму не более 300 000 рублей, а в месяц — 720 000 рублей. Единоразовое внесение наличных в банкоматах ПСБ доступно для розничных клиентов на сумму 90 000 рублей. Для юридических лиц сегмента МСБ действует суточный лимит на пополнение в размере 500 000 рублей.

Подробную информацию по объединению банкоматных сетей можно получить по ссылке.