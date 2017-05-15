Чистый операционный доход Россельхозбанка по итогам первых четырех месяцев 2017 года увеличился на 18%

Чистый операционный доход АО "Россельхозбанк" (до вычета расходов на резервы и выбытие ссудной задолженности), рассчитанный на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), по итогам первых четырех месяцев 2017 года составил 34,0 млрд рублей, увеличившись на 18,4% по сравнению с тем же периодом 2016 г.
Чистые процентные доходы Банка в январе–апреле 2017 года составили 21,4 млрд рублей против 20,7 млрд рублей годом ранее (рост на 3%), чистые комиссионные доходы — 6,2 млрд рублей против 4,5 млрд рублей (рост на 37,5%).
За отчетный период Банк направил агропромышленному комплексу кредитов на сумму порядка 370 млрд рублей, что на 65% превышает аналогичный результат 2016 года. Совокупный объем кредитного портфеля Банка на 01.05.2017 превысил 1,766 трлн рублей, увеличившись с начала года на 30,2 млрд рублей.
Последние комментарии
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.