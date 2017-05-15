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Чистый операционный доход Россельхозбанка по итогам первых четырех месяцев 2017 года увеличился на 18%

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Чистый операционный доход АО "Россельхозбанк" (до вычета расходов на резервы и выбытие ссудной задолженности), рассчитанный на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), по итогам первых четырех месяцев 2017 года составил 34,0 млрд рублей, увеличившись на 18,4% по сравнению с тем же периодом 2016 г.

Чистые процентные доходы Банка в январе–апреле 2017 года составили 21,4 млрд рублей против 20,7 млрд рублей годом ранее (рост на 3%), чистые комиссионные доходы — 6,2 млрд рублей против 4,5 млрд рублей (рост на 37,5%).

За отчетный период Банк направил агропромышленному комплексу кредитов на сумму порядка 370 млрд рублей, что на 65% превышает аналогичный результат 2016 года. Совокупный объем кредитного портфеля Банка на 01.05.2017 превысил 1,766 трлн рублей, увеличившись с начала года на 30,2 млрд рублей.

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