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Пожары Происшествия

В Самаре у дома по ул Стара-Загора обгорели шесть автомобилей

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 16 мая, в 01:21 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о возгорании автомобилей у дома по ул. Стара-Загора в Промышленном районе Самары, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, на месте происшествия горели четыре автомобиля: Toyota, Renault, Hyundai и ВАЗ-2104. Кроме того, огонь повредил находившиеся рядом автомобили Toyota и ВАЗ-2110. В их тушении участвовали восемь человек. Применялось две единицы техники.Пожар удалось ликвидировать в 01:37.

Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.

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Виктор Пустосмехов 21 января 2017 15:16 При пожаре в подвале дома на Ташкентской два человека надышались дымом

Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!

Юляшка Мальцева 11 декабря 2016 18:38 Пенсионерка отравилась угарным газом и получила ожоги в загоревшемся доме в пос. Ясная Поляна

Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((

Мария Михайлова 11 декабря 2016 10:57 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора

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