В Самаре у дома по ул Стара-Загора обгорели шесть автомобилей

Во вторник, 16 мая, в 01:21 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о возгорании автомобилей у дома по ул. Стара-Загора в Промышленном районе Самары, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, на месте происшествия горели четыре автомобиля: Toyota, Renault, Hyundai и ВАЗ-2104. Кроме того, огонь повредил находившиеся рядом автомобили Toyota и ВАЗ-2110. В их тушении участвовали восемь человек. Применялось две единицы техники.Пожар удалось ликвидировать в 01:37.

Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.