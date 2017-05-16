Полиция Самары проводит проверку по факту возгорания шести автомобилей на ул. Стара-Загоры

Во вторник, 16 мая, сотрудники полиции начали проверку по факту возгорания на ул. Стара-Загоры шести автомобилей, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Напомним, что 16 мая в 01:21 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о возгорании автомобилей у дома по ул. Стара-Загоры в Промышленном районе Самары. На месте происшествия горели четыре автомобиля: Toyota, Renault, Hyundai и ВАЗ-2104. Кроме того, огонь повредил находившиеся рядом автомобили Toyota и ВАЗ-2110. В их тушении участвовали восемь пожарных, которые использовали две единицы техники. Пожар удалось ликвидировать в 01:37.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области, в свою очередь, уточнили, что сообщение о возгорании машин поступило в полицию Самары в 1:27. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Полицейскими установлено, что между двумя домами произошло возгорание шести автомобилей, два из которых отечественного производства и четыре иномарки.

"Сейчас по факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.