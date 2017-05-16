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Полиция Самары проводит проверку по факту возгорания шести автомобилей на ул. Стара-Загоры

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 16 мая, сотрудники полиции начали проверку по факту возгорания на ул. Стара-Загоры шести автомобилей, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Напомним, что 16 мая в 01:21 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о возгорании автомобилей у дома по ул. Стара-Загоры в Промышленном районе Самары. На месте происшествия горели четыре автомобиля: Toyota, Renault, Hyundai и ВАЗ-2104. Кроме того, огонь повредил находившиеся рядом автомобили Toyota и ВАЗ-2110. В их тушении участвовали восемь пожарных, которые использовали две единицы техники. Пожар удалось ликвидировать в 01:37.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области, в свою очередь, уточнили, что сообщение о возгорании машин поступило в полицию Самары в 1:27. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Полицейскими установлено, что между двумя домами произошло возгорание шести автомобилей, два из которых отечественного производства и четыре иномарки.

"Сейчас по факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

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Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!

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Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((

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Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора

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