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Председатель самарского избиркома Вадим Михеев принял участие в видеоконференции рабочей группы ЦИК

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев принял участие в видеоконференции рабочей группы ЦИК по координации работ, связанных с голосованием по месту нахождения.

Фото: Фото предоставлено автором

В апреле Госдума приняла в первом чтении поправки в законы, регулирующие проведение выборов. "Одна из статей поправок отменит открепительные удостоверения, что обеспечит избирателям возможность проголосовать по месту пребывания", — сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Центризбирком уже определил несколько групп избирателей, на которых будет распространяться новая редакция закона. Например, это люди, прописанные в одном населенном пункте, но фактически проживающие в другом месте. По оценкам экспертов, в данном случае речь идет более чем о пяти миллионах граждан.

"Раньше у них возникали трудности с участием в выборах в связи с необходимостью получить открепительные удостоверения по месту регистрации, — отметили представители ЦИК. — В случае принятия поправок этого не нужно будет делать. Достаточно будет простого заявления".

"В Самарской области тоже есть такая категория граждан, — сообщил "ВК" председатель Самарского облизбиркома Вадим Михеев. — Например, человек давно проживает в Самаре, но прописан в Москве. И бывало, что он не успевал получить открепительное удостоверение и в итоге не мог голосовать. Теперь эта проблема может быть решена".

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