Председатель самарского избиркома Вадим Михеев принял участие в видеоконференции рабочей группы ЦИК

Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев принял участие в видеоконференции рабочей группы ЦИК по координации работ, связанных с голосованием по месту нахождения.
В апреле Госдума приняла в первом чтении поправки в законы, регулирующие проведение выборов. "Одна из статей поправок отменит открепительные удостоверения, что обеспечит избирателям возможность проголосовать по месту пребывания", — сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
Центризбирком уже определил несколько групп избирателей, на которых будет распространяться новая редакция закона. Например, это люди, прописанные в одном населенном пункте, но фактически проживающие в другом месте. По оценкам экспертов, в данном случае речь идет более чем о пяти миллионах граждан.
"Раньше у них возникали трудности с участием в выборах в связи с необходимостью получить открепительные удостоверения по месту регистрации, — отметили представители ЦИК. — В случае принятия поправок этого не нужно будет делать. Достаточно будет простого заявления".
"В Самарской области тоже есть такая категория граждан, — сообщил "ВК" председатель Самарского облизбиркома Вадим Михеев. — Например, человек давно проживает в Самаре, но прописан в Москве. И бывало, что он не успевал получить открепительное удостоверение и в итоге не мог голосовать. Теперь эта проблема может быть решена".
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А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.