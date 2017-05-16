Известные люди Самары дадут благотворительный спектакль "Свахи"

26 мая 2017 года на сцене самарской филармонии состоится благотворительный спектакль "Свахи". В спектакле примут участие предприниматели, топ-менеджеры успешных компаний, известные люди города. Благотворительный спектакль "Свахи" проводится в рамках федерального проекта "ЗнаменитостиДетям.РФ", инициированного мебельной фабрикой "Мария".

Прибыль от продажи билетов на спектакль будет направлена на адресную помощь талантливым детям из малообеспеченных семей Самары. Сразу после спектакля в холле театра актеры вручат детям: музыкальные инструменты, спортивное снаряжение, костюмы и сертификаты на оплату участия в конкурсах и фестивалях.

Благотворительные спектакли являются доброй традицией для жителей Самары, и за всю историю мы помогли более, чем 250 талантливым детям.

Благотворительный спектакль "Свахи" состоит из двух пьес: "Женитьба" Н. Гоголя и "Ханума" А. Цагарели. В качестве актеров в этом году на сцену выйдут:

Раиль Багдалов, Россельхозбанк

Олег Уразов, Самарский ГОСБ, Сбербанк России

Светлана Арнаутова, Поволжский Банк, Сбербанк России

Юлия Кулагина, Управляющая компания "Версиво"

Владимир Карпушкин, Компания "МегаФон"

Ирина Логачева, Компания "Био-Тон"

Бургхард Флюс, Солана-Агро-Сервис

Михаил Панкратов, Компания "QUATRO"

Михаил Иванов, Стоматологическая клиника Доктора Иванова

Андрей Левитан, Выставочная компания "Экспо-Волга"

Юлия Боронина, Центры Эстетической косметологии "Леди-Стиль"

Екатерина Егорова, Сеть салонов тканных интерьеров "Фьюжн"

Евгения Воронина, Бутик украшений "Мон Шу Шу"

Екатерина Левитан, ВК "Экспо-Волга", "Имидж-Волга"

Сергей Иванов, Самарский Дворец детского и юношеского творчества

Лариса Ермоленко, Самарское отделение "ОПОРА РОССИИ"

Дмитрий Алфёров, Компания "Грифон"

Олег Мельников, Группа компаний "ЖИЛИНВЕСТ"

Александр Рахилькин, Отель "Три кота"

Наталья Сергиевская, бутик "Этуаль"

Игорь Ермоленко, Частный лицей "Спутник"

Дмитрий Рудой, Компания "Wellness технологии"

Приобретая билеты, вы помогаете одаренным детям нашего города развивать таланты, которые уже в ближайшем будущем будут прославлять Самарскую область на российских и международных соревнованиях и фестивалях.

Уверены, что просмотр нашего спектакля подарит Вам массу положительных эмоций, вы увидите известных людей, своих коллег и друзей на большой сцене в качестве актеров. Спектакль будет показан только один раз!

Заказ билетов по телефону: 244-01-19 (доставка по городу бесплатная) или на сайте ЗнаменитостиДетям.РФ, а также Вы можете приобрести билеты на спектакль во всех театрально-концертных кассах Самары.

Организатор проекта: ЦБТ "Эксперт"