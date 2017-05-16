Сотрудники "Самарского Стройфарфора" вошли в число финалистов конкурса "Профессионал года"

В конце апреля были подведены итоги областного конкурса "Профессионал года". Лучшим специалистом в области строительной индустрии стала Светлана Ситникова, литейщик санитарно-строительных изделий на стенде 5 разряда ООО "Самарский Cтройфарфор".

Награждение победителей областного конкурса "Профессионал года" состоялось в канун Праздника Весны и Труда. Сама церемония прошла 28 апреля уже в пятый раз.

Напомним, что трудовой ежегодный конкурс "Профессионал года" проводится министерством промышленности и технологий Самарской области. Его основные задачи — повышение престижа высококвалифицированного труда рабочих профессий и привлечение молодежи к обучению рабочим специальностям.

В этом году профессионалы были определены по десяти направлениям. Конкуренция между участниками была жесткой, а условия конкурса — строгими. Учитывались как показатели производительности труда номинантов, отсутствие рекламаций по качеству произведенной продукции и профессиональной деятельности, так и личный вклад в разработку и внедрение новых видов продукции и технологий, организационная работа на предприятии. Победителей в каждой номинации определяла специальная комиссия, в состав которой вошли представители министерства строительства Самарской области и профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов.

В итоге почетные награды губернатор Самарской области Николай Меркушкин вручил 66 специалистам. Победители получили и материальное вознаграждение по 60 тысяч рублей. Первого мая они возглавили праздничную колонну на торжественном шествии по площади Куйбышева.

В числе финалистов конкурса "Профессионалов года" снова оказались сотрудники ООО "Самарский Стройфарфор". Уверенную победу в номинации "Лучший специалист в области строительной индустрии" одержала Светлана Ситникова, литейщик санитарно-строительных изделий на стенде 5 разряда.