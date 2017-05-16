Государство компенсирует расходы промпредприятий, обратившихся с заявлением в РЭЦ до 25 мая

Производителям высокотехнологичной продукции предоставляются субсидии на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией на внешних рынках. Для того чтобы получить такую поддержку во втором квартале 2017 г., заявление в Российский экспортный центр необходимо предоставить до 25 мая.
Российский экспортный центр (РЭЦ) является специализированным государственным институтом поддержки национального экспорта. В рамках реализации приоритетного проекта "Международная кооперация и экспорт в промышленности" РЭЦ проводит работу по приему документов от предприятий для предоставления субсидий из федерального бюджета. Речь идет о производителях высокотехнологичной продукции, которым государство готово в значительной мере компенсировать затраты, связанные с сертификацией продукции на внешних рынках. Поддержка направлена на повышение конкурентоспособности отечественных товаров за рубежом. В 2017 году на реализацию данного мероприятия в целом по стране предусмотрено 764,3 млн рублей. Получателями субсидии могут стать и производители Самарской области.
Как рассказала руководитель обособленного подразделения РЭЦ в Самаре Е.В. Плотнова, получить поддержку в рамках данного проекта могут предприятия из самых разных отраслей промышленности.
"Государство возмещает 90% затрат на сертификацию и 50% затрат, связанных с работой по омологации, — пояснила она. — Субсидии выдаются на высокотехнологичную продукцию, сертифицированную в 2016–2017 годах".
Для того чтобы получить субсидию во II квартале 2017 года, заявление в РЭЦ необходимо предоставить до 25 мая. В целом программа рассчитана до конца года. Каждая заявка рассматривается в индивидуальном порядке. Руководитель самарского подразделения РЭЦ отметила, что приоритетным направлением работы центра является поддержка малого и среднего предпринимательства.
За консультациями в самарский офис обратились уже порядка сорока компаний региона. Производителей интересуют вопросы сертификации и таможенные процедуры, логистические схемы и анализ зарубежных рынков, поиск зарубежных партнеров.
Проконсультироваться по данным темам, а также задать вопросы о субсидиях можно по телефону регионального офиса РЭЦ: 8-906-126-31-05.
Последние комментарии
Ну, "Мурсик" оскорблять - это мы умеет! А вот что-то конкретное решить, предложить ... Город действительно получает прибыль от легальной рекламы. Но, что-то в городе меняется? Да, и куда эти легальные деньги в итоге "исчезают"? Инвестиции, затраты, работа менеджеров и работа городских властей - все взаимосвязано! Знаток комментарий (это "Мурсику")! А к 2019 году (июль-сентябрь), для сведения, когда истечет действие полученных разрешений - тот кто их получил, ОБЯЗАН БУДЕТ ДЕМОНТИРОВАТЬ СВОИ ЩИТЫ И ПРИВЕСТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ! И только потом (!), подавать новую заявку на участие в торгах на эти же места! Без какого-либо первоочередного права на эти места! Вот тогда и посмотрим, сколь желающих останется, от того количества, которое имеем сейчас. И по-поводу "реламщиков" - самые крупные в городе "РУАН" (ранее Питер, сейчас юр. адрес в Орле), еще одна компания - из Тольятти ... Есть правда еще "ДСВ" (бывшего руководителя "Родника") - щиты расположены вдоль федеральных трасс города, поэтому город из этих денег ничего не получает, все идет в область! Так, что КРУПНЫХ чисто самарских фирм и нет. Ну, по рекламным щитам в городе можно писать сколько угодно (я лично этим занимаюсь с 2002 года) ..., а порядок так и не наведут! Так, что бей тревогу ни бей ... - результат будет тот же. только эту тему время от времени "поднимают" в "определенные" моменты!
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?
Уважаемый эксперд-Александр!!! Прочитав Ваши комментарии возникает вопрос... А вы то на чьей стороне и чьи интересы блюдете?! Город ежемесячно получает миллионы от легальной рекламы, что позволяет выделять дополнительные средства на нужды города, а вы тут про какие-то инвестиционные затраты и менеджеров пишете.... Аж 4 поста накатали)))) Не за горами 2019 год и новые торги, и сейчас реальная угроза, что финансовые потоки от рекламы прекратятся... Вот и бьют тревогу рекламщики, защищая не только свои интересы, но и города.
Молодец Крюк, так держать, они считать не умеют, вложили в бюджет бабки ))) гнать их надо из Самары со своей рекламой, а нам и так хорошо с серыми щитами было и буде!
Из статьи: " ...представитель питерской рекламной компании "Руан" Мария Михеева. - Со времени заключения договоров прошло уже 2,5 года, но наши инвестиционные затраты до сих пор не покрыты из-за агрессивного демпинга незаконных рекламщиков". Только сейчас уже не питерская, а орловская! А инвестиционные затраты не окупятся никогда - ранее указывал по каким причинам (с математикой у кого-то туго).