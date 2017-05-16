Государство компенсирует расходы промпредприятий, обратившихся с заявлением в РЭЦ до 25 мая

Производителям высокотехнологичной продукции предоставляются субсидии на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией на внешних рынках. Для того чтобы получить такую поддержку во втором квартале 2017 г., заявление в Российский экспортный центр необходимо предоставить до 25 мая.

Российский экспортный центр (РЭЦ) является специализированным государственным институтом поддержки национального экспорта. В рамках реализации приоритетного проекта "Международная кооперация и экспорт в промышленности" РЭЦ проводит работу по приему документов от предприятий для предоставления субсидий из федерального бюджета. Речь идет о производителях высокотехнологичной продукции, которым государство готово в значительной мере компенсировать затраты, связанные с сертификацией продукции на внешних рынках. Поддержка направлена на повышение конкурентоспособности отечественных товаров за рубежом. В 2017 году на реализацию данного мероприятия в целом по стране предусмотрено 764,3 млн рублей. Получателями субсидии могут стать и производители Самарской области.

Как рассказала руководитель обособленного подразделения РЭЦ в Самаре Е.В. Плотнова, получить поддержку в рамках данного проекта могут предприятия из самых разных отраслей промышленности.

"Государство возмещает 90% затрат на сертификацию и 50% затрат, связанных с работой по омологации, — пояснила она. — Субсидии выдаются на высокотехнологичную продукцию, сертифицированную в 2016–2017 годах".

Для того чтобы получить субсидию во II квартале 2017 года, заявление в РЭЦ необходимо предоставить до 25 мая. В целом программа рассчитана до конца года. Каждая заявка рассматривается в индивидуальном порядке. Руководитель самарского подразделения РЭЦ отметила, что приоритетным направлением работы центра является поддержка малого и среднего предпринимательства.

За консультациями в самарский офис обратились уже порядка сорока компаний региона. Производителей интересуют вопросы сертификации и таможенные процедуры, логистические схемы и анализ зарубежных рынков, поиск зарубежных партнеров.

Проконсультироваться по данным темам, а также задать вопросы о субсидиях можно по телефону регионального офиса РЭЦ: 8-906-126-31-05.