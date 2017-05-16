Красноглинское шоссе от моста через Сок до Волжского шоссе отремонтирует "Гипрострой-Самара"

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области определило подрядчика, который выполнит ремонт Красноглинского шоссе от моста через р.Сок до Волжского шоссе. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Напомним, соответствующий аукцион ведомство объявило 25 апреля. Речь идет о капитальном ремонте дороги на 4,7 км Красноглинского шоссе от моста через реку Сок до Волжского шоссе в Самаре.

На торги была подана одна заявка от АО "Гипрострой-Самара". В результате аукцион признан несостоявшимся, но поскольку заявка соответствует конкурсным требованиям, с единственным участником имеют право заключить договор на выполнение работ.

Подрядчик должен будет до 15 августа 2018 г. отремонтировать путепровод, заменить дорожное полотно, обустроить дорогу и устроить наружное освещение.

На это из областного бюджета выделят 45,5 млн рублей.