Красноглинское шоссе от моста через Сок до Волжского шоссе отремонтирует "Гипрострой-Самара"

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области определило подрядчика, который выполнит ремонт Красноглинского шоссе от моста через р.Сок до Волжского шоссе. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Напомним, соответствующий аукцион ведомство объявило 25 апреля. Речь идет о капитальном ремонте дороги на 4,7 км Красноглинского шоссе от моста через реку Сок до Волжского шоссе в Самаре.
На торги была подана одна заявка от АО "Гипрострой-Самара". В результате аукцион признан несостоявшимся, но поскольку заявка соответствует конкурсным требованиям, с единственным участником имеют право заключить договор на выполнение работ.
Подрядчик должен будет до 15 августа 2018 г. отремонтировать путепровод, заменить дорожное полотно, обустроить дорогу и устроить наружное освещение.
На это из областного бюджета выделят 45,5 млн рублей.
Последние комментарии
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.
Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?