Самарский бизнес показал рост деловой активности в первом квартале

По результатам исследования Индекса Опоры RSBI в 1 квартале 2017 года ситуация в сегменте микро-, малого и среднего бизнеса в Самарской области оказалась заметно позитивнее, чем в целом по стране. Индекс зафиксировал рост деловой активности в регионе, тогда как в России индикатор снижался.

Комментируя общероссийские показатели Александр Калинин, президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" отметил, что снижение показателя индекса по первому кварталу может быть вызвано падением потребительского спроса, высокой конкуренцией и продолжительным ожиданием предпринимательского сообщества снижения ключевой ставки и, соответственно, повышения уровня доступности заемных средств.

"В свою очередь в Самарской области рост индекса во многом связан с низкой базой предыдущих периодов, а также позитивными ожиданиями на 2-й квартал 2017 года, которые могут быть хорошими с точки зрения условий для ведения бизнеса", — подчеркнула Татьяна Перемышлина, вице-президент — региональный директор ОО "Самарский" Приволжского филиала ПАО "Промсвязьбанк".