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Самарский бизнес показал рост деловой активности в первом квартале

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По результатам исследования Индекса Опоры RSBI в 1 квартале 2017 года ситуация в сегменте микро-, малого и среднего бизнеса в Самарской области оказалась заметно позитивнее, чем в целом по стране. Индекс зафиксировал рост деловой активности в регионе, тогда как в России индикатор снижался.

Комментируя общероссийские показатели Александр Калинин, президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" отметил, что снижение показателя индекса по первому кварталу может быть вызвано падением потребительского спроса, высокой конкуренцией и продолжительным ожиданием предпринимательского сообщества снижения ключевой ставки и, соответственно, повышения уровня доступности заемных средств.

"В свою очередь в Самарской области рост индекса во многом связан с низкой базой предыдущих периодов, а также позитивными ожиданиями на 2-й квартал 2017 года, которые могут быть хорошими с точки зрения условий для ведения бизнеса", — подчеркнула Татьяна Перемышлина, вице-президент — региональный директор ОО "Самарский" Приволжского филиала ПАО "Промсвязьбанк".

ПАО "Промсвязьбанк", Москва (год основания 1995) - один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.10.2016 г. (согласно данным по МСФО). Компании "Промсвязь Капитал Б.В." принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% - Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ "Будущее", 9,9999% - НПФ "САФМАР" и НПФ "Доверие", входящим в одну группу лиц, 10% - В.А.Пичугову. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: "ВВ-" Standard & Poorʼs (прогноз негативный), "Ba3" Moodyʼs Investors Service (прогноз негативный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности "АА+" Национального Рейтингового Агентства (прогноз позитивный). В рейтинге "РБК 500: Рейтинг российского бизнеса" по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85-е место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 280 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 г.

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