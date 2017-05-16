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Муниципалитеты Экономическая политика

Третий этап капремонта площади Славы может выполнить "Волгастройконсалт"

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент управления делами губернатора Самарской области и регправительство подвели итоги запроса предложений на третий этап капремонта площади Славы. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Напомним, ранее областные власти не смогли найти подрядчика для капремонта пл. Славы. Первый аукцион был объявлен 24 марта.

На аукцион была подана только одна заявка — от ООО "Интегрированные Технологии Безопасности". Однако по решению конкурсной комиссии она была признана не соответствующей требованиям аукциона.

Повторный аукцион объявили 3 мая. На него также была подана всего одна заявка — от ООО "Волгастройконсалт". Ее признали соответствующей конкурсным требованиям, поэтому хотя аукцион и признан несостоявшимся, с подрядчиком имеют право заключить договор.

Согласно аукционной документации, контракт предполагает капитальный ремонт части сооружения площади, расположенной в границах Волжского проспекта, ул. Маяковского, ул. Молодогвардейской, третий этап.

Подрядчику предстоит отремонтировать инженерные коммуникации площади Славы — верхнюю и нижнюю насосную станции, ливневую канализацию, проложить новые трубопроводы, отремонтировать лестницы амфитеатра и фонтаны, устроить цветочные клумбы. Работы должны были быть выполнены до конца 2017 года.

Цена контракта составляет 36,5 млн руб., в качестве источника финансирования называется областной бюджет.

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