Третий этап капремонта площади Славы может выполнить "Волгастройконсалт"

Департамент управления делами губернатора Самарской области и регправительство подвели итоги запроса предложений на третий этап капремонта площади Славы. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Напомним, ранее областные власти не смогли найти подрядчика для капремонта пл. Славы. Первый аукцион был объявлен 24 марта.
На аукцион была подана только одна заявка — от ООО "Интегрированные Технологии Безопасности". Однако по решению конкурсной комиссии она была признана не соответствующей требованиям аукциона.
Повторный аукцион объявили 3 мая. На него также была подана всего одна заявка — от ООО "Волгастройконсалт". Ее признали соответствующей конкурсным требованиям, поэтому хотя аукцион и признан несостоявшимся, с подрядчиком имеют право заключить договор.
Согласно аукционной документации, контракт предполагает капитальный ремонт части сооружения площади, расположенной в границах Волжского проспекта, ул. Маяковского, ул. Молодогвардейской, третий этап.
Подрядчику предстоит отремонтировать инженерные коммуникации площади Славы — верхнюю и нижнюю насосную станции, ливневую канализацию, проложить новые трубопроводы, отремонтировать лестницы амфитеатра и фонтаны, устроить цветочные клумбы. Работы должны были быть выполнены до конца 2017 года.
Цена контракта составляет 36,5 млн руб., в качестве источника финансирования называется областной бюджет.
Последние комментарии
Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.