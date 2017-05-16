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Музыка Культура

Tele2 предлагает билеты на фестиваль "Нашвилл" без комиссии

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 начала продавать билеты на музыкальный фестиваль "Нашвилл", который пройдет в Нижнем Новгороде 3 июня. Их можно купить без комиссии в терминалах всех фирменных салонов связи оператора в Нижегородской области и семи регионах Поволжья.

Билеты на фестиваль музыкального искусства "Нашвилл" можно приобрести без наценки во всех салонах связи Tele2 в Нижегородской, Самарской, Ульяновской и Кировской областях, а также в Татарстане, Чувашии, Марий Эл и Удмуртии. Покупателям доступны на выбор билеты категории "Стандарт" и "Фан-зона".

Tele2 стала партнером масштабного фестиваля "Нашвилл-2017". Хедлайнерами музыкального события станут группа "Сплин", которая представит программу "Лучшее", и "Мумий Тролль" с программой "20 лет альбому "Морская". На сцену стадиона "Труд" также выйдут Animal ДжаZ, Noize MC, "Биртман", а Андрей Князев и "КняZz" исполнят хиты группы "Король и Шут". Фестиваль "Нашвилл-2017" посвящен первой годовщине начала вещания радиостанции "Наше радио" в Нижнем Новгороде.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2:

"Реализуя новую коммуникационную платформу "Другие правила", оператор предоставляет своим абонентам больше возможностей как в мобильной связи, так и в других сферах. Мы стремимся поддерживать стиль жизни абонентов, поэтому партнерство в фестивале и продажа билетов на "Нашвилл" в магазинах Tele2 стали вполне логичными. Сегодня посетители 265 салонов связи в восьми регионах Поволжья получили возможность приобрести билеты без комиссии и стать участниками фестиваля. Впереди у нас еще несколько проектов, и мы сделаем все, чтобы этот музыкальный праздник для абонентов Tele2 стал ярким событием предстоящего лета".

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