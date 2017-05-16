Tele2 предлагает билеты на фестиваль "Нашвилл" без комиссии

Tele2 начала продавать билеты на музыкальный фестиваль "Нашвилл", который пройдет в Нижнем Новгороде 3 июня. Их можно купить без комиссии в терминалах всех фирменных салонов связи оператора в Нижегородской области и семи регионах Поволжья.
Билеты на фестиваль музыкального искусства "Нашвилл" можно приобрести без наценки во всех салонах связи Tele2 в Нижегородской, Самарской, Ульяновской и Кировской областях, а также в Татарстане, Чувашии, Марий Эл и Удмуртии. Покупателям доступны на выбор билеты категории "Стандарт" и "Фан-зона".
Tele2 стала партнером масштабного фестиваля "Нашвилл-2017". Хедлайнерами музыкального события станут группа "Сплин", которая представит программу "Лучшее", и "Мумий Тролль" с программой "20 лет альбому "Морская". На сцену стадиона "Труд" также выйдут Animal ДжаZ, Noize MC, "Биртман", а Андрей Князев и "КняZz" исполнят хиты группы "Король и Шут". Фестиваль "Нашвилл-2017" посвящен первой годовщине начала вещания радиостанции "Наше радио" в Нижнем Новгороде.
Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2:
"Реализуя новую коммуникационную платформу "Другие правила", оператор предоставляет своим абонентам больше возможностей как в мобильной связи, так и в других сферах. Мы стремимся поддерживать стиль жизни абонентов, поэтому партнерство в фестивале и продажа билетов на "Нашвилл" в магазинах Tele2 стали вполне логичными. Сегодня посетители 265 салонов связи в восьми регионах Поволжья получили возможность приобрести билеты без комиссии и стать участниками фестиваля. Впереди у нас еще несколько проектов, и мы сделаем все, чтобы этот музыкальный праздник для абонентов Tele2 стал ярким событием предстоящего лета".
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Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!