Снегоплавильную станцию в Самаре хочет создать поставщик неиспользуемых плавилок

На торги на право заключения концессионного соглашения по строительству снегоплавильной станции в Самаре заявилось ООО "СПК". Эта компания уже поставила городу две снегоплавильные установки. Они просто стоят и не используются, потому что, по мнению властей, их эксплуатация обходится "слишком дорого". Не обойдется ли "слишком дорого" создание новой снегоплавильной станции горожанам — выяснял журналист Волга Ньюс.

Кто хочет стать концессионером?

Сообщения о торгах на право заключения концессионного соглашения на создание локальной снегоплавильной станции появлялись в открытых источниках дважды. Прием заявок на первые закончился 15 марта. А уже 24 апреля начался прием заявок на вторые торги. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, "изначально была инициатива инвестора. Но затем появился второй желающий и поэтому были объявлены торги, которые есть сейчас".

На первые торги, согласно официальным открытым источникам, свое предложение представил директор ООО "СПК" Александр Эстрин.

"По нашему проекту это — целый комплекс, включающий в себя КПП, машинное отделение, яму для плавления снега и многое другое, — рассказал господин Эстрин журналисту Волга Ньюс. — По нашей задумке, снегоплавильная станция будет работать на природном газе. Мы — официальные представители канадской компании. В России уже есть 52 наших передвижных снегоплавильных станции и две локальных, работающих на природном газе. Последние находятся в Новосибирске".

Интересно, что по сообщениям СМИ в Новосибирске утилизация снега с помощью снегоплавильных станций после их создания стала обходиться "несколько дороже".

"Такой способ утилизации снега обходится бюджету несколько дороже, но сегодня это необходимость. Сейчас мы уже планируем строительство третьей станции", — цитировали СМИ мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

В самарской же горадминистрации уверены, что "деятельность по переработке снежной массы будет осуществляться концессионером своими силами и за свой счет".

"Не предполагается возложение на концендента (то есть муниципалитет — прим. ВН) никаких финансовых обязательств ни в части строительства, ни в части эксплуатации, — написали также представители горадминистрации в ответе на запрос Волга Ньюс. — Концессионер будет иметь возможность заключать договора на плавление снега с управляющими компаниями и частными организациями".

Последнее обстоятельство — крайне интересно и, гипотетически, могло бы отразиться на толщине кошелька каждого горожанина.

Между ними тает лед

Возникает вопрос: на чем концессионер будет зарабатывать? Соглашение предполагает, что концессионер за использование созданной на территории муниципалитета снегоплавилки будет ежегодно вносить в бюджет плату около 1 млн рублей.А ведь у него будут и другие, явно более существенные издержки.

"У нас в Новосибирске действительно действуют соглашения с управляющими компаниями и частными организациями", — поделился с Волга Ньюс Александр Эстрин.

Но если у УК появятся новые договоры на плавление снега, не появятся ли в платежках горожан новые графы расходов?

"Ох, такой вопрос, больше риторический, — вздыхает бывший юрист одной из самарских управляющих компаний, согласившийся побеседовать с журналистом Волга Ньюс на условиях анонимности. — Вообще УК не могут ничего заключать без решения собственников. Но сами понимаете… возможно все! И если УК обяжут, то, не исключено, что деньги будут брать с собственников, либо по графе содержание общего имущества, либо новой графой".

"Разумеется, концессионеру необходимо на чем-то зарабатывать, — соглашается доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАЕН, почетный работник высшего профессионального образования РФ Константин Чертес. — И, вполне вероятно, что делаться это будет в том числе и на договорах с УК, что, соответственно, может отразиться на платежах ".

Впрочем, Александр Эстрин утверждает: все наши опасения напрасны и в Новосибирске на платежках горожан создание снегоплавильных станций не отразилось.

Еще один источник дохода концессионера — частные структуры. Мы обратились к представителям крупных торговых сетей.

"Вопрос с уборкой и вывозом снега зависит от того, в каком регионе располагаются магазины "АШАН" и являемся ли мы собственниками или арендаторами помещения, — сообщила директор по внешним коммуникациям "АШАН Россия" Мария Курносова. — Что касается наших гипермаркетов в Самаре, то там мы не являемся собственниками. Соответственно, вопросами уборки и вывоза снега и подписанием соответствующих договоров занимаются собственники помещений, а мы лишь участвуем в расходах по оплате предоставляемых услуг".

"Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель" в Самаре осуществляют свою деятельность в основном в арендованных помещениях, — отметил также заместитель директора Волжского филиала по связям с органами государственной власти и СМИ X5 Retail Group Алексей Сорокин. — В соответствии с договорами аренды уборка прилегающей территории — зона ответственности собственника здания".

Мы попытались узнать, готовы ли владельцы торговых центров платить за плавление снега. Для этого был отправлен запрос президенту ООО "Виктор и Ко" Виктору Суркову (владеет ТЦ "Московский", ТК "МегаСити", ТЦ Космопорт, ТЦ GoodʼOK и ТК Амбар). Этот запрос пока остался без ответа.

Спустят в канализацию

"Проектирование, строительство, эксплуатация и использование снегоплавильных станций сопряжено с несколькими направлениями: юридическим, техническим и экологическим, — отмечает профессор Константин Чертес — В частности, снегоплавильные станции должны располагаться на землях промышленности, то есть вдали от ряда объектов, таких как жилая застройка, различных природных сооружений, зон отдыха, лесов, водоисточников и других".

Также по словам профессора, требуется провести ряд экспертиз перед началом строительства. Например, необходимо оценить воздействие на окружающую среду: будет ли соответствовать нормам очистка от талых вод. Последние будут получаться после плавления загрязненного снега и требовать очистки перед спуском в канализацию.

"В соответствии с новыми требованиями закона о водоотведении качество этих вод должно быть доведено до ряда показателей по взвешенным веществам, по нефтепродуктам, биохимическим и прочим показателям", — отмечает Константин Чертес.

Согласно публичной кадастровой карте РФ, участок в Первом переулке Железнодорожного района Самары, на котором планируется строительство снегоплавильной станции с номером 63:01:0112003:625 сейчас относится к типу "земли населенных пунктов" и его использование разрешено под "размещение временной площадки для складирования снега с дальнейшей эксплуатацией".

ООО "СПК", желающее стать концессионером, уже поставило Самаре две (не дешевые) снегоплавильные установки. Они передвижные, работают не на природном газе, а на дизеле. Вернее — они не работают. Нынешние чиновники заявили, что купленные в былые времена снегоплавильные установки сейчас весьма дороги в использовании.

Новая снегоплавильная станция обойдется в 200 млн руб., но планируется что эти деньги потратит концессионер.

И последнее. Самарские снегоуборочные работы уже вызвали ряд нареканий со стороны силовиков. Последние недовольны как качеством уборки улиц зимой, так и предполагаемой растратой бюджетных средств и связями с предположительно недобросовестной компанией.