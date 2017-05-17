Снегоплавильную станцию в Самаре хочет создать поставщик неиспользуемых плавилок

На торги на право заключения концессионного соглашения по строительству снегоплавильной станции в Самаре заявилось ООО "СПК". Эта компания уже поставила городу две снегоплавильные установки. Они просто стоят и не используются, потому что, по мнению властей, их эксплуатация обходится "слишком дорого". Не обойдется ли "слишком дорого" создание новой снегоплавильной станции горожанам — выяснял журналист Волга Ньюс.
Кто хочет стать концессионером?
Сообщения о торгах на право заключения концессионного соглашения на создание локальной снегоплавильной станции появлялись в открытых источниках дважды. Прием заявок на первые закончился 15 марта. А уже 24 апреля начался прием заявок на вторые торги. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, "изначально была инициатива инвестора. Но затем появился второй желающий и поэтому были объявлены торги, которые есть сейчас".
На первые торги, согласно официальным открытым источникам, свое предложение представил директор ООО "СПК" Александр Эстрин.
"По нашему проекту это — целый комплекс, включающий в себя КПП, машинное отделение, яму для плавления снега и многое другое, — рассказал господин Эстрин журналисту Волга Ньюс. — По нашей задумке, снегоплавильная станция будет работать на природном газе. Мы — официальные представители канадской компании. В России уже есть 52 наших передвижных снегоплавильных станции и две локальных, работающих на природном газе. Последние находятся в Новосибирске".
Интересно, что по сообщениям СМИ в Новосибирске утилизация снега с помощью снегоплавильных станций после их создания стала обходиться "несколько дороже".
"Такой способ утилизации снега обходится бюджету несколько дороже, но сегодня это необходимость. Сейчас мы уже планируем строительство третьей станции", — цитировали СМИ мэра Новосибирска Анатолия Локтя.
В самарской же горадминистрации уверены, что "деятельность по переработке снежной массы будет осуществляться концессионером своими силами и за свой счет".
"Не предполагается возложение на концендента (то есть муниципалитет — прим. ВН) никаких финансовых обязательств ни в части строительства, ни в части эксплуатации, — написали также представители горадминистрации в ответе на запрос Волга Ньюс. — Концессионер будет иметь возможность заключать договора на плавление снега с управляющими компаниями и частными организациями".
Последнее обстоятельство — крайне интересно и, гипотетически, могло бы отразиться на толщине кошелька каждого горожанина.
Между ними тает лед
Возникает вопрос: на чем концессионер будет зарабатывать? Соглашение предполагает, что концессионер за использование созданной на территории муниципалитета снегоплавилки будет ежегодно вносить в бюджет плату около 1 млн рублей.А ведь у него будут и другие, явно более существенные издержки.
"У нас в Новосибирске действительно действуют соглашения с управляющими компаниями и частными организациями", — поделился с Волга Ньюс Александр Эстрин.
Но если у УК появятся новые договоры на плавление снега, не появятся ли в платежках горожан новые графы расходов?
"Ох, такой вопрос, больше риторический, — вздыхает бывший юрист одной из самарских управляющих компаний, согласившийся побеседовать с журналистом Волга Ньюс на условиях анонимности. — Вообще УК не могут ничего заключать без решения собственников. Но сами понимаете… возможно все! И если УК обяжут, то, не исключено, что деньги будут брать с собственников, либо по графе содержание общего имущества, либо новой графой".
"Разумеется, концессионеру необходимо на чем-то зарабатывать, — соглашается доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАЕН, почетный работник высшего профессионального образования РФ Константин Чертес. — И, вполне вероятно, что делаться это будет в том числе и на договорах с УК, что, соответственно, может отразиться на платежах ".
Впрочем, Александр Эстрин утверждает: все наши опасения напрасны и в Новосибирске на платежках горожан создание снегоплавильных станций не отразилось.
Еще один источник дохода концессионера — частные структуры. Мы обратились к представителям крупных торговых сетей.
"Вопрос с уборкой и вывозом снега зависит от того, в каком регионе располагаются магазины "АШАН" и являемся ли мы собственниками или арендаторами помещения, — сообщила директор по внешним коммуникациям "АШАН Россия" Мария Курносова. — Что касается наших гипермаркетов в Самаре, то там мы не являемся собственниками. Соответственно, вопросами уборки и вывоза снега и подписанием соответствующих договоров занимаются собственники помещений, а мы лишь участвуем в расходах по оплате предоставляемых услуг".
"Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель" в Самаре осуществляют свою деятельность в основном в арендованных помещениях, — отметил также заместитель директора Волжского филиала по связям с органами государственной власти и СМИ X5 Retail Group Алексей Сорокин. — В соответствии с договорами аренды уборка прилегающей территории — зона ответственности собственника здания".
Мы попытались узнать, готовы ли владельцы торговых центров платить за плавление снега. Для этого был отправлен запрос президенту ООО "Виктор и Ко" Виктору Суркову (владеет ТЦ "Московский", ТК "МегаСити", ТЦ Космопорт, ТЦ GoodʼOK и ТК Амбар). Этот запрос пока остался без ответа.
Спустят в канализацию
"Проектирование, строительство, эксплуатация и использование снегоплавильных станций сопряжено с несколькими направлениями: юридическим, техническим и экологическим, — отмечает профессор Константин Чертес — В частности, снегоплавильные станции должны располагаться на землях промышленности, то есть вдали от ряда объектов, таких как жилая застройка, различных природных сооружений, зон отдыха, лесов, водоисточников и других".
Также по словам профессора, требуется провести ряд экспертиз перед началом строительства. Например, необходимо оценить воздействие на окружающую среду: будет ли соответствовать нормам очистка от талых вод. Последние будут получаться после плавления загрязненного снега и требовать очистки перед спуском в канализацию.
"В соответствии с новыми требованиями закона о водоотведении качество этих вод должно быть доведено до ряда показателей по взвешенным веществам, по нефтепродуктам, биохимическим и прочим показателям", — отмечает Константин Чертес.
Согласно публичной кадастровой карте РФ, участок в Первом переулке Железнодорожного района Самары, на котором планируется строительство снегоплавильной станции с номером 63:01:0112003:625 сейчас относится к типу "земли населенных пунктов" и его использование разрешено под "размещение временной площадки для складирования снега с дальнейшей эксплуатацией".
ООО "СПК", желающее стать концессионером, уже поставило Самаре две (не дешевые) снегоплавильные установки. Они передвижные, работают не на природном газе, а на дизеле. Вернее — они не работают. Нынешние чиновники заявили, что купленные в былые времена снегоплавильные установки сейчас весьма дороги в использовании.
Новая снегоплавильная станция обойдется в 200 млн руб., но планируется что эти деньги потратит концессионер.
И последнее. Самарские снегоуборочные работы уже вызвали ряд нареканий со стороны силовиков. Последние недовольны как качеством уборки улиц зимой, так и предполагаемой растратой бюджетных средств и связями с предположительно недобросовестной компанией.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(