Курумоч расширил географию отправки международных грузов

Международный аэропорт "Курумоч" расширяет географию грузовых международных перевозок из Самары, сообщила пресс-служба аэропорта.

Новые направления в Европе, Азии, Южной Америке и странах Африки стали доступны грузоотправителям с началом полетов авиакомпании Turkish Airlines.



"Оформление груза для отправки происходит непосредственно в новом грузовом терминале сотрудниками аэропорта. Здесь же груз проходит таможенное оформление, после чего доставляется на борт самолета. География международной доставки — от Лос-Анджелеса до Токио, то есть практически любую точку мира, с одним или несколькими трансферами", — рассказывает начальник службы грузовых перевозок Курумоча Евгения Белякова.