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Логистика Транспорт и связь

Курумоч расширил географию отправки международных грузов

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Международный аэропорт "Курумоч" расширяет географию грузовых международных перевозок из Самары, сообщила пресс-служба аэропорта.

Новые направления в Европе, Азии, Южной Америке и странах Африки стали доступны грузоотправителям с началом полетов авиакомпании Turkish Airlines.

"Оформление груза для отправки происходит непосредственно в новом грузовом терминале сотрудниками аэропорта. Здесь же груз проходит таможенное оформление, после чего доставляется на борт самолета. География международной доставки — от Лос-Анджелеса до Токио, то есть практически любую точку мира, с одним или несколькими трансферами", — рассказывает начальник службы грузовых перевозок Курумоча Евгения Белякова.

Оформить заявку на отправку груза можно на сайте аэропорта в разделе "Заявка грузоотправителя". Поступивший запрос обработает агент грузового терминала аэропорта, свяжется с клиентом и предложит рейс, удобный для отправки. Для отправки груза его необходимо сдать в грузовой терминал за три часа до вылета, чтобы пройти досмотр службы авиационной безопасности и завершить таможенное оформление. Информацию о движении груза можно отследить на сайте аэропорта по номеру накладной в разделе "Информация о статусе груза".

Более подробную информацию об отправке и получении грузов можно получить по телефонам (c 8:00 до 20:00): +7 (846) 966-53-13, +7 (846) 966-52-04

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