Производство лекарственных препаратов на территории ОЭЗ может стартовать в этом году

Компания "Озон Фарм" получила лицензию на осуществление фармацевтической деятельности на заводе, построенном в особой экономической зоне "Тольятти", сообщил сайт ОЭЗ.

Планируется, что завод начнет работать уже в 2017 году.

Документ выдан Министерством промышленности и торговли России по итогам визита специалистов ведомства на предприятие в ОЭЗ. Таким образом, компании дано разрешение на старт производства лекарственных препаратов.

В настоящее время завод "Озон Фарм" построен и завершает пусконаладочные работы. Сейчас на предприятии находятся немецкие специалисты, которые проверяют последнее оставшееся оборудование. В частности, осуществляется тестовый прогон всех типоразмеров продукции на вспомогательном сырье. До этого работоспособность техники также проверили представители российских и итальянских заводов-изготовителей и она не вызвала нареканий.

Необходимая работа, которую также нужно завершить перед тестовым пуском — это утверждение производственного плана. Предполагается, что на завод в ОЭЗ будет перенесена часть номенклатуры, которая сейчас изготавливается на головном предприятии в Жигулевске — на предприятии "ОЗОН". Объем производства компании превышает 250 млн упаковок в год. Планируется, что на заводе в ОЭЗ будет производиться 40-50 млн упаковок в год.