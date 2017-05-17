Производство лекарственных препаратов на территории ОЭЗ может стартовать в этом году

Компания "Озон Фарм" получила лицензию на осуществление фармацевтической деятельности на заводе, построенном в особой экономической зоне "Тольятти", сообщил сайт ОЭЗ.
Планируется, что завод начнет работать уже в 2017 году.
Документ выдан Министерством промышленности и торговли России по итогам визита специалистов ведомства на предприятие в ОЭЗ. Таким образом, компании дано разрешение на старт производства лекарственных препаратов.
В настоящее время завод "Озон Фарм" построен и завершает пусконаладочные работы. Сейчас на предприятии находятся немецкие специалисты, которые проверяют последнее оставшееся оборудование. В частности, осуществляется тестовый прогон всех типоразмеров продукции на вспомогательном сырье. До этого работоспособность техники также проверили представители российских и итальянских заводов-изготовителей и она не вызвала нареканий.
Необходимая работа, которую также нужно завершить перед тестовым пуском — это утверждение производственного плана. Предполагается, что на завод в ОЭЗ будет перенесена часть номенклатуры, которая сейчас изготавливается на головном предприятии в Жигулевске — на предприятии "ОЗОН". Объем производства компании превышает 250 млн упаковок в год. Планируется, что на заводе в ОЭЗ будет производиться 40-50 млн упаковок в год.
Последние комментарии
Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????
Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?