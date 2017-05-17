16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Работу СК "Новый город" проверят правоохранители Производство лекарственных препаратов на территории ОЭЗ может стартовать в этом году Движение по пр. Кирова на пересечении с Московским шоссе в Самаре откроют в конце июня Затраты на дорожную сеть в рамках подготовки к ЧМ-18 в Самаре составляют 24 млрд рублей Сколько самарские предприятия готовы платить молодым специалистам

Экономика и бизнес

Жители Волжского района голосуют за специалистов "Самарского Стройфарфора"

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 29
Версия для печати

В конце апреля в поселке Петра Дубрава чествовали участников районного этапа общественной областной акции "Где родился, там и пригодился". Среди финалистов районного этапа акции были и сотрудники завода "Самарский Стройфарфор".

Сегодня молодые люди могут проявить себя в разных сферах. Кого-то манят большие города, но есть и те, кто остается там, где вырос и достигает успеха и признания. В прошлом году общественная организация "Департамент информационного взаимодействия" запустила в Самарской области акцию "Где родился, там и пригодился". Название говорит само за себя. Организаторы акции задумали проект, чтобы показать примеры успешной самореализации молодых людей на малой родине.

И вот уже второй год главными героями акции становятся представители самых разных профессий — механизаторы и агрономы, учителя и врачи, творческие руководители ДК и лидеры молодежных организаций, предприниматели и служащие, недавние студенты и состоявшиеся профессионалы. Всех их объединяет как минимум стремление к высокой самореализации в работе, забота о семье и своих земляках, а главное, любовь к своей малой родине.

В этом году акция прошла в 27 муниципальных районах и восьми городских округах. Всего было подано 1044 заявки на участие в конкурсе, 1024 из них были допущены к интернет-голосованию. Процедура выбора лидеров в этом году стала более техничной и централизованной. Проголосовать за понравившегося молодого специалиста теперь можно не только в социальных сетях, но и на едином сайте акции gderodilsa.ru.

Здесь содержится и вся информация по проекту: количество конкурсантов, число заявок по районам. В режиме реального времени все могут следить за ходом голосования не только своего города или района, но и по области.

Безусловными лидерами по числу участников стали города Похвистнево, Отрадный, Сызрань, Кинель, а также Волжский район.

В общей сложности от Волжского района участие в акции приняли 40 молодых специалистов разных профессий. Все они были награждены дипломами участников и благодарственными письмами главы муниципального района Волжский Евгения Макридина.

В числе лучших конкурсантов и сотрудники завода "Самарский Стройфарфор". Олеся Черникова, начальник отдела коммуникаций, награждена дипломом победителя в номинации "Опыт молодого специалиста — будущему России". Диплом "За добросовестный труд и искреннее приложение своих талантов, знаний и навыков на благо родной земли" получил и Андрей Рыдченко, обжигальщик фарфоровых и фаянсовых изделий 5 разряда туннельно-печного цеха производства санитарно-строительных изделий. Награды вручила Ольга Лысикова, заместитель главы района по социальным вопросам.

Новшество этого года в том, что молодые участники конкурса принимали участие в организации классных часов для школьников, посвященных теме выбора профессии. Были затронуты и вопросы наиболее востребованных специальностей, и мер государственной поддержки сельских территорий. Познакомили школьников и с преимуществами Волжского района по отношению к другим территориям.

Важно, что в акции принимают участие молодые люди разных профессий, нашедшие себя на малой родине. Для старшеклассников их земляки могут стать новыми "героями нашего времени", положительным примером.

По вашему мнению, какое место займут "Крылья Советов" по итогам чемпионата страны?

архив опросов

ТЭК&Химия №6

АПК&Пищепром №12

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Крюков 29 апреля 2017 15:19 Один "серый", другой белый: как идет борьба с нелегальной "наружкой"

Ну, "Мурсик" оскорблять - это мы умеет! А вот что-то конкретное решить, предложить ... Город действительно получает прибыль от легальной рекламы. Но, что-то в городе меняется? Да, и куда эти легальные деньги в итоге "исчезают"? Инвестиции, затраты, работа менеджеров и работа городских властей - все взаимосвязано! Знаток комментарий (это "Мурсику")! А к 2019 году (июль-сентябрь), для сведения, когда истечет действие полученных разрешений - тот кто их получил, ОБЯЗАН БУДЕТ ДЕМОНТИРОВАТЬ СВОИ ЩИТЫ И ПРИВЕСТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ! И только потом (!), подавать новую заявку на участие в торгах на эти же места! Без какого-либо первоочередного права на эти места! Вот тогда и посмотрим, сколь желающих останется, от того количества, которое имеем сейчас. И по-поводу "реламщиков" - самые крупные в городе "РУАН" (ранее Питер, сейчас юр. адрес в Орле), еще одна компания - из Тольятти ... Есть правда еще "ДСВ" (бывшего руководителя "Родника") - щиты расположены вдоль федеральных трасс города, поэтому город из этих денег ничего не получает, все идет в область! Так, что КРУПНЫХ чисто самарских фирм и нет. Ну, по рекламным щитам в городе можно писать сколько угодно (я лично этим занимаюсь с 2002 года) ..., а порядок так и не наведут! Так, что бей тревогу ни бей ... - результат будет тот же. только эту тему время от времени "поднимают" в "определенные" моменты!

Алекс Меломан 27 апреля 2017 10:13 Тоннель до станции метро "Самарская" предлагают строить в три этапа

А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?

Мурсик 😜 23 апреля 2017 12:24 Один "серый", другой белый: как идет борьба с нелегальной "наружкой"

Уважаемый эксперд-Александр!!! Прочитав Ваши комментарии возникает вопрос... А вы то на чьей стороне и чьи интересы блюдете?! Город ежемесячно получает миллионы от легальной рекламы, что позволяет выделять дополнительные средства на нужды города, а вы тут про какие-то инвестиционные затраты и менеджеров пишете.... Аж 4 поста накатали)))) Не за горами 2019 год и новые торги, и сейчас реальная угроза, что финансовые потоки от рекламы прекратятся... Вот и бьют тревогу рекламщики, защищая не только свои интересы, но и города.

Олег Бобкова 22 апреля 2017 13:11 Один "серый", другой белый: как идет борьба с нелегальной "наружкой"

Молодец Крюк, так держать, они считать не умеют, вложили в бюджет бабки ))) гнать их надо из Самары со своей рекламой, а нам и так хорошо с серыми щитами было и буде!

Александр Крюков 21 апреля 2017 16:13 Один "серый", другой белый: как идет борьба с нелегальной "наружкой"

Из статьи: " ...представитель питерской рекламной компании "Руан" Мария Михеева. - Со времени заключения договоров прошло уже 2,5 года, но наши инвестиционные затраты до сих пор не покрыты из-за агрессивного демпинга незаконных рекламщиков". Только сейчас уже не питерская, а орловская! А инвестиционные затраты не окупятся никогда - ранее указывал по каким причинам (с математикой у кого-то туго).

Фото на сайте

Строительство трамвайной линии до "Самара Арены"

Строительство трамвайной линии до "Самара Арены"

Строители Фрунзенского моста начали надвижку пролетного строения

Строители Фрунзенского моста начали надвижку пролетного строения

Отель под южнокорейским брендом Lotte построен на 50%

Отель под южнокорейским брендом Lotte построен на 50%

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4