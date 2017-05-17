Жители Волжского района голосуют за специалистов "Самарского Стройфарфора"

В конце апреля в поселке Петра Дубрава чествовали участников районного этапа общественной областной акции "Где родился, там и пригодился". Среди финалистов районного этапа акции были и сотрудники завода "Самарский Стройфарфор".

Сегодня молодые люди могут проявить себя в разных сферах. Кого-то манят большие города, но есть и те, кто остается там, где вырос и достигает успеха и признания. В прошлом году общественная организация "Департамент информационного взаимодействия" запустила в Самарской области акцию "Где родился, там и пригодился". Название говорит само за себя. Организаторы акции задумали проект, чтобы показать примеры успешной самореализации молодых людей на малой родине.

И вот уже второй год главными героями акции становятся представители самых разных профессий — механизаторы и агрономы, учителя и врачи, творческие руководители ДК и лидеры молодежных организаций, предприниматели и служащие, недавние студенты и состоявшиеся профессионалы. Всех их объединяет как минимум стремление к высокой самореализации в работе, забота о семье и своих земляках, а главное, любовь к своей малой родине.

В этом году акция прошла в 27 муниципальных районах и восьми городских округах. Всего было подано 1044 заявки на участие в конкурсе, 1024 из них были допущены к интернет-голосованию. Процедура выбора лидеров в этом году стала более техничной и централизованной. Проголосовать за понравившегося молодого специалиста теперь можно не только в социальных сетях, но и на едином сайте акции gderodilsa.ru.

Здесь содержится и вся информация по проекту: количество конкурсантов, число заявок по районам. В режиме реального времени все могут следить за ходом голосования не только своего города или района, но и по области.

Безусловными лидерами по числу участников стали города Похвистнево, Отрадный, Сызрань, Кинель, а также Волжский район.

В общей сложности от Волжского района участие в акции приняли 40 молодых специалистов разных профессий. Все они были награждены дипломами участников и благодарственными письмами главы муниципального района Волжский Евгения Макридина.

В числе лучших конкурсантов и сотрудники завода "Самарский Стройфарфор". Олеся Черникова, начальник отдела коммуникаций, награждена дипломом победителя в номинации "Опыт молодого специалиста — будущему России". Диплом "За добросовестный труд и искреннее приложение своих талантов, знаний и навыков на благо родной земли" получил и Андрей Рыдченко, обжигальщик фарфоровых и фаянсовых изделий 5 разряда туннельно-печного цеха производства санитарно-строительных изделий. Награды вручила Ольга Лысикова, заместитель главы района по социальным вопросам.

Новшество этого года в том, что молодые участники конкурса принимали участие в организации классных часов для школьников, посвященных теме выбора профессии. Были затронуты и вопросы наиболее востребованных специальностей, и мер государственной поддержки сельских территорий. Познакомили школьников и с преимуществами Волжского района по отношению к другим территориям.

Важно, что в акции принимают участие молодые люди разных профессий, нашедшие себя на малой родине. Для старшеклассников их земляки могут стать новыми "героями нашего времени", положительным примером.