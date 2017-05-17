Жители Волжского района голосуют за специалистов "Самарского Стройфарфора"

В конце апреля в поселке Петра Дубрава чествовали участников районного этапа общественной областной акции "Где родился, там и пригодился". Среди финалистов районного этапа акции были и сотрудники завода "Самарский Стройфарфор".
Сегодня молодые люди могут проявить себя в разных сферах. Кого-то манят большие города, но есть и те, кто остается там, где вырос и достигает успеха и признания. В прошлом году общественная организация "Департамент информационного взаимодействия" запустила в Самарской области акцию "Где родился, там и пригодился". Название говорит само за себя. Организаторы акции задумали проект, чтобы показать примеры успешной самореализации молодых людей на малой родине.
И вот уже второй год главными героями акции становятся представители самых разных профессий — механизаторы и агрономы, учителя и врачи, творческие руководители ДК и лидеры молодежных организаций, предприниматели и служащие, недавние студенты и состоявшиеся профессионалы. Всех их объединяет как минимум стремление к высокой самореализации в работе, забота о семье и своих земляках, а главное, любовь к своей малой родине.
В этом году акция прошла в 27 муниципальных районах и восьми городских округах. Всего было подано 1044 заявки на участие в конкурсе, 1024 из них были допущены к интернет-голосованию. Процедура выбора лидеров в этом году стала более техничной и централизованной. Проголосовать за понравившегося молодого специалиста теперь можно не только в социальных сетях, но и на едином сайте акции gderodilsa.ru.
Здесь содержится и вся информация по проекту: количество конкурсантов, число заявок по районам. В режиме реального времени все могут следить за ходом голосования не только своего города или района, но и по области.
Безусловными лидерами по числу участников стали города Похвистнево, Отрадный, Сызрань, Кинель, а также Волжский район.
В общей сложности от Волжского района участие в акции приняли 40 молодых специалистов разных профессий. Все они были награждены дипломами участников и благодарственными письмами главы муниципального района Волжский Евгения Макридина.
В числе лучших конкурсантов и сотрудники завода "Самарский Стройфарфор". Олеся Черникова, начальник отдела коммуникаций, награждена дипломом победителя в номинации "Опыт молодого специалиста — будущему России". Диплом "За добросовестный труд и искреннее приложение своих талантов, знаний и навыков на благо родной земли" получил и Андрей Рыдченко, обжигальщик фарфоровых и фаянсовых изделий 5 разряда туннельно-печного цеха производства санитарно-строительных изделий. Награды вручила Ольга Лысикова, заместитель главы района по социальным вопросам.
Новшество этого года в том, что молодые участники конкурса принимали участие в организации классных часов для школьников, посвященных теме выбора профессии. Были затронуты и вопросы наиболее востребованных специальностей, и мер государственной поддержки сельских территорий. Познакомили школьников и с преимуществами Волжского района по отношению к другим территориям.
Важно, что в акции принимают участие молодые люди разных профессий, нашедшие себя на малой родине. Для старшеклассников их земляки могут стать новыми "героями нашего времени", положительным примером.
Последние комментарии
Ну, "Мурсик" оскорблять - это мы умеет! А вот что-то конкретное решить, предложить ... Город действительно получает прибыль от легальной рекламы. Но, что-то в городе меняется? Да, и куда эти легальные деньги в итоге "исчезают"? Инвестиции, затраты, работа менеджеров и работа городских властей - все взаимосвязано! Знаток комментарий (это "Мурсику")! А к 2019 году (июль-сентябрь), для сведения, когда истечет действие полученных разрешений - тот кто их получил, ОБЯЗАН БУДЕТ ДЕМОНТИРОВАТЬ СВОИ ЩИТЫ И ПРИВЕСТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ! И только потом (!), подавать новую заявку на участие в торгах на эти же места! Без какого-либо первоочередного права на эти места! Вот тогда и посмотрим, сколь желающих останется, от того количества, которое имеем сейчас. И по-поводу "реламщиков" - самые крупные в городе "РУАН" (ранее Питер, сейчас юр. адрес в Орле), еще одна компания - из Тольятти ... Есть правда еще "ДСВ" (бывшего руководителя "Родника") - щиты расположены вдоль федеральных трасс города, поэтому город из этих денег ничего не получает, все идет в область! Так, что КРУПНЫХ чисто самарских фирм и нет. Ну, по рекламным щитам в городе можно писать сколько угодно (я лично этим занимаюсь с 2002 года) ..., а порядок так и не наведут! Так, что бей тревогу ни бей ... - результат будет тот же. только эту тему время от времени "поднимают" в "определенные" моменты!
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?
Уважаемый эксперд-Александр!!! Прочитав Ваши комментарии возникает вопрос... А вы то на чьей стороне и чьи интересы блюдете?! Город ежемесячно получает миллионы от легальной рекламы, что позволяет выделять дополнительные средства на нужды города, а вы тут про какие-то инвестиционные затраты и менеджеров пишете.... Аж 4 поста накатали)))) Не за горами 2019 год и новые торги, и сейчас реальная угроза, что финансовые потоки от рекламы прекратятся... Вот и бьют тревогу рекламщики, защищая не только свои интересы, но и города.
Молодец Крюк, так держать, они считать не умеют, вложили в бюджет бабки ))) гнать их надо из Самары со своей рекламой, а нам и так хорошо с серыми щитами было и буде!
Из статьи: " ...представитель питерской рекламной компании "Руан" Мария Михеева. - Со времени заключения договоров прошло уже 2,5 года, но наши инвестиционные затраты до сих пор не покрыты из-за агрессивного демпинга незаконных рекламщиков". Только сейчас уже не питерская, а орловская! А инвестиционные затраты не окупятся никогда - ранее указывал по каким причинам (с математикой у кого-то туго).