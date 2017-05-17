В Ширяево состоялся I литературно-поэтический фестиваль в честь 130-летия Александра Ширяевца

В с. Ширяево 14 мая состоялся Первый литературно-поэтический фестиваль, посвященный 130-летию самарского поэта Александра Ширяевца (Абрамова) и организованный Домом культуры "Нефтяник", сообщила директор ЦБС Жигулевска Валентина Карпухина.

Начало череде юбилейных мероприятий было положено в начале апреля, когда центральная библиотека оформила постоянно действующую выставку-экспозицию, посвященную творчеству поэта. Библиотекарями проведен первый городской конкурс чтецов в честь юбилея Ширяевца. В творческом соревновании приняли участие учащиеся всех школ города.

Александр Васильевич Абрамов родился в селе Ширяево-Буерак (ныне село Ширяево) 2 (14) апреля 1887 года. Имя родного села он использовал для своего поэтического псевдонима — Ширяевец. Псевдоним ярко отразил суть характера поэта и его творчества: "Ширь, ни в чем тесноты. И говор широкий, волжский. И широкая глубокая любовь к Волге".

Александр Ширяевец был близким другом Сергея Есенина. Именно Есенин полюбил Ширяевца "с первого стихотворения", как сам высказывался, и способствовал знакомству с его творчеством на столичных литературных площадках. "Волжский соловей", "певец волжского раздолья" — так называли Ширяевца его современники. "Баюном Жигулей и Волги" нарек своего любимого друга Сергей Есенин.

После смерти Ширяевца 15 мая 1924 г. Есенин завещал похоронить себя рядом с "Шуркой милым". Всего через полтора года — 31 декабря 1925 г. — друзьям пришлось выполнить эту просьбу.

Талант Александра Ширяевца был многогранен. Он писал стихи и песни, поэмы и сказки, произведения для детей и литературно-критические статьи, выступал как прозаик и драматург.

Открыла фестиваль член международного есенинского общества "Радуница", лауреат премии "Имперская культура", исследователь наследия Ширяевца Елена Койнова (Тольятти). Это с ее доброй руки возрос и расширяется сегодня интерес к творчеству поэта, известному в наше время, к сожалению, немногим, хотя в двадцатые годы прошлого века он был очень заметным автором, а значение его поэзии оценивалось как общенациональное явление. На протяжении девяти лет благодаря проекту "Ока — Волга. Есенин — Ширяевец" в Самарской и Рязанской областях проходят выставки, встречи, концерты, телемосты, раскрываются духовные и культурные связи двух поэтов.

Весь день в Ширяево звучали стихи и песни на стихи Ширяевца и Есенина. На этот большой музыкально-поэтический праздник съехались многочисленные почитатели таланта поэтов-друзей.

Ансамбль "Вдохновение" клуба "Ретро" из Жигулевска исполнил песни "Белая береза" и "Черемуха душистая".

Руководитель художественно-поэтического салона "Любава", член Союза писателей России Ирина Минкина выступила с новым стихотворением "Посвящение Есенину". Заслуженные аплодисменты сопровождали выступление актеров молодежно-экспериментального театра "Дилижанс", которые представили сказку-сценку "Об Иване — крестьянском сыне и Ненаглядной Красоте".

Преподаватель жигулевской детской школы искусств № 1 Александр Сазонов исполнил романс "Клен ты мой опавший".

Библиотека-филиал № 10 с. Солнечная Поляна и школа с. Бахилово представили ребят с театрализованным прочтением стихов Александра Ширяевца. Особенно понравилось зрителям выступление школьницы в национальном мордовском костюме, исполнившей песню на мордовском языке.

Ансамбль "Вольница" исполнил популярный романс на стихи Ширяевца "Гвоздики", который долгое время считался народным.

Представители центра инвалидов "Союз" Евгений Умылин и Вячеслав Козлов декламировали стихотворения "Плясовой узор", "Цыганка", "Мать".

Гармонист "золотой десятки России" Геннадий Ганюшкин исполнил музыкальные композиции "Гармошка народная", "Эх, Жигули вы, Жигули".

Народные песни звучали в исполнении ансамбля "Волжанка" с. Солнечная Поляна.

На стихи Александра Ширяевца, тексты которых он нередко называл песнями, появляется все больше песен, на "малой родине" поэта их запели даже под гусли. Пример тому — солист ансамбля народных инструментов "Вольница" (ДК "Нефтяник") автор музыки Виктор Читаев.

Певучие стихи поэта звучали в исполнении актеров литературного театра им. Пушкина из Тольятти.

Настоятель церкви в честь Богоявления из с. Ширяево отец Прокопий сказал напутственное слова присутствующим.

"Очень хорошо, что мы возвращаемся к своим родным истокам, помним своих предков. Читать и слушать стихи — одухотворяет любого человека. В селе Ширяево возрождаются свои песенные традиции. Важно передавать их детям, внукам, всем людям и завещать, чтобы они никогда не забывали свои корни, ведь без прошлого нет будущего", — отметил он.