Tele2 откроет абонентам мир дополненной реальности

Tele2 запускает акцию "Мой Tele2" и предлагает жителям Самарской области пройти интерактивную игру с дополненной реальностью. Участники проекта смогут убедиться, что стоимость тарифов Tele2 со второго месяца не меняется. Самые успешные игроки получат шанс выиграть брендированный смартфон оператора.
Чтобы принять участие в акции, необходимо быть абонентом Tele2 или подключиться к сети оператора с 11 мая по 12 июня 2017 года, скачать бесплатное приложение "МЕТКА" в AppStore или GooglePlay и активировать его на смартфоне. С помощью приложения абоненты откроют мир дополненной реальности Tele2.
В течение месяца компания проведет несколько промомероприятий в ключевых салонах связи Самары, Тольятти, Сызрани, Кинели. Чтобы увидеть дополненную реальность, посетителям салонов необходимо навести смартфон с установленным приложением на печатные промоматериалы Tele2 "Наш безлимит без ценовой химии", пройти мини-игру и спасти свой смартфон от повышения цен.
Абоненты компании, которые выполнили все задания игры и зарегистрировались на участие в розыгрыше, станут претендентами на главные призы — три смартфона Tele2 Midi. Розыгрыш состоится 12 июня 2017 года в Самаре (ул. Ленинградская, 69), Тольятти (Автозаводское шоссе, 6), Сызрани (проспект 50-летия Октября, 54 "а"). Подробная информация о порядке проведения розыгрыша указана в Правилах.
Петр Семенищев, директор самарского филиала Tele2:
"Новая тарифная линейка "Мой Tele2" — это продукт, который полностью соответствует потребностям абонентов. Одним из ключевых преимуществ нашего предложения является то, что со второго месяца стоимость тарифа не меняется — абонентская плата будет такой же, как и в день подключения. Для того чтобы клиенты смогли лично проверить, как можно спасти смартфон от "ценовой химии", мы разработали мини-игру. Установив бесплатное приложение на смартфон можно не только познать мир дополненной реальности, но и выиграть один из трех брендированных смартфонов".
Промомероприятия будут проходить в салонах связи по следующим адресам:
г. Самара, ул. Аэродромная, 40 "г";
г. Самара, ул. Кирова 34 "б";
г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 7 "а";
г. Самара, пр Кирова, 283;
г. Самара, ул. Аэродромная, 47 "а";
г. Самара, ул. Ленинградская, 69;
г. Самара, ул. Революционная, 133;
г. Самара, ул. Венцека, 43;
г. Тольятти, ул. Льва Яшина, 14;
г. Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, 52;
г. Тольятти, ул. Карла Маркса, 57;
г. Тольятти, ул. Дзержинского, 17 "д";
г. Тольятти, ул. Степана Разина, 62 "а";
г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 54 "а";
г. Сызрань, ул. Лазо, д. 10;
г. Кинель, ул. Октябрьская, 65;
макрорегиона "Волга" Tele2
На правах рекламы
Последние комментарии
здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???
Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???
ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...
Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.
Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.