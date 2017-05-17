Tele2 откроет абонентам мир дополненной реальности

Tele2 запускает акцию "Мой Tele2" и предлагает жителям Самарской области пройти интерактивную игру с дополненной реальностью. Участники проекта смогут убедиться, что стоимость тарифов Tele2 со второго месяца не меняется. Самые успешные игроки получат шанс выиграть брендированный смартфон оператора.

Чтобы принять участие в акции, необходимо быть абонентом Tele2 или подключиться к сети оператора с 11 мая по 12 июня 2017 года, скачать бесплатное приложение "МЕТКА" в AppStore или GooglePlay и активировать его на смартфоне. С помощью приложения абоненты откроют мир дополненной реальности Tele2.

В течение месяца компания проведет несколько промомероприятий в ключевых салонах связи Самары, Тольятти, Сызрани, Кинели. Чтобы увидеть дополненную реальность, посетителям салонов необходимо навести смартфон с установленным приложением на печатные промоматериалы Tele2 "Наш безлимит без ценовой химии", пройти мини-игру и спасти свой смартфон от повышения цен.

Абоненты компании, которые выполнили все задания игры и зарегистрировались на участие в розыгрыше, станут претендентами на главные призы — три смартфона Tele2 Midi. Розыгрыш состоится 12 июня 2017 года в Самаре (ул. Ленинградская, 69), Тольятти (Автозаводское шоссе, 6), Сызрани (проспект 50-летия Октября, 54 "а"). Подробная информация о порядке проведения розыгрыша указана в Правилах.

Петр Семенищев, директор самарского филиала Tele2:

"Новая тарифная линейка "Мой Tele2" — это продукт, который полностью соответствует потребностям абонентов. Одним из ключевых преимуществ нашего предложения является то, что со второго месяца стоимость тарифа не меняется — абонентская плата будет такой же, как и в день подключения. Для того чтобы клиенты смогли лично проверить, как можно спасти смартфон от "ценовой химии", мы разработали мини-игру. Установив бесплатное приложение на смартфон можно не только познать мир дополненной реальности, но и выиграть один из трех брендированных смартфонов".

Промомероприятия будут проходить в салонах связи по следующим адресам:

г. Самара, ул. Аэродромная, 40 "г";

г. Самара, ул. Кирова 34 "б";

г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 7 "а";

г. Самара, пр Кирова, 283;

г. Самара, ул. Аэродромная, 47 "а";

г. Самара, ул. Ленинградская, 69;

г. Самара, ул. Революционная, 133;

г. Самара, ул. Венцека, 43;

г. Тольятти, ул. Льва Яшина, 14;

г. Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, 52;

г. Тольятти, ул. Карла Маркса, 57;

г. Тольятти, ул. Дзержинского, 17 "д";

г. Тольятти, ул. Степана Разина, 62 "а";

г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 54 "а";

г. Сызрань, ул. Лазо, д. 10;

г. Кинель, ул. Октябрьская, 65;

макрорегиона "Волга" Tele2

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