В Новокуйбышевске обсудили проект новой сцены для театра-студии "Грань"

В Театрально-концертном комплексе "Дворец культуры" Новокуйбышевска 16 мая состоялся круглый стол на тему "Театр в индустриальном городе: опорный университет спроектирует новую сцену театру-студии "Грань", сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

Основной вопрос, который обсуждался на круглом столе — как может выглядеть современное театральное здание в индустриальном городе, которому всего 65 лет, но который стремится стать центром культурного движения страны.

Мысль о появлении у театра-студии "Грань" собственного здания уже не раз озвучивалась на официальных собраниях разного уровня. На заседании совета по культуре и искусству при губернаторе Самарской области глава Новокуйбышевска Сергей Марков попросил поддержать проект расширения зрительного зала театра-студии "Грань" со 100 до 200 мест.

Глава региона Николай Меркушкин одобрил это предложение.

С предложением помочь в этом вопросе коллектив театра обратился в Самарский государственный технический университет (опорный университет). Молодые дизайнеры-архитекторы — студенты архитектурно-строительного института — примут участие в конкурсе проектов будущего театрального здания.



На круглом столе специалисты вуза представили один из возможных проектов театрального здания в виде пристроя к Дворцу культуры.

Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов:

— Сегодня главным образом обсуждается концептуальный подход. Что это будет? Пристрой? Каким образом он будет возводиться? В каком стиле? Какие основные требования будут предъявляться? Мы понимаем, что это должен быть зал большей вместимости, различные помещения, должно быть сценическое оборудование.



Глава Новокуйбышевска Сергей Марков:

— Мы пригласили студентов Самарского технического университета в качестве специалистов именно по строительству. В дальнейшем будет создана рабочая группа по координации разработки проектной концепции новой сцены. Будет готовиться техническая документация для проведения необходимого аукциона, либо конкурса на проектирование этого театра, учитывая требования не только муниципалитета, но и, главное, потребности наших театралов.



Художественный руководитель театра-студии "Грань" Денис Бокурадзе:

— Расширение театра — это расширение не только зрительской зоны, но и художественных возможностей. Потому что высота дает другие возможности по свету, ширина зала, глубина зала, сценические площадки, это все поможет реализовать более интересные идеи, которые на сегодняшний день существуют.