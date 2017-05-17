В парке Победы пройдет городской фестиваль духовых оркестров "Марш Победы"

В парке Победы 21 мая в 14.00 начнется VI Городской фестиваль детско-юношеских духовых оркестров "Марш Победы", посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент Волга Ньюс.
Фестиваль "Марш Победы" — масштабный праздник, который неизменно привлекает большое количество музыкантов из многих муниципальных образований Самарской области.
В этом году в нем примут участие детские, молодежные и любительские духовые оркестры Самары, Тольятти, Сызрани, Жигулевска, Чапаевска, а также Большеглушицкого, Красноярского и Кинельского районов. Многие из них — лауреаты различных фестивалей и конкурсов, имеющие звания "образцовый художественный коллектив", "народный самодеятельный коллектив".
В программе фестиваля: концерты духовых оркестров на площадках парка Победы, марш-парад духовых оркестров, выступление сводного оркестра участников. Музыканты исполнят произведения отечественных композиторов, посвященные знаковым событиям истории России, а также популярную музыку современных русских и зарубежных авторов.
Завершится фестиваль традиционно коллективным исполнением всеми оркестрами песни Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова "День Победы" и марша Василия Агапкина "Прощание славянки".
Фестиваль — одно из презентационных мероприятий Самарского филиала Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах "Духовое общество". В 2017 г. он реализуется в рамках Губернского гранта в области культуры и искусства.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!