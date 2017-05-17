В парке Победы пройдет городской фестиваль духовых оркестров "Марш Победы"

В парке Победы 21 мая в 14.00 начнется VI Городской фестиваль детско-юношеских духовых оркестров "Марш Победы", посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент Волга Ньюс.

Фестиваль "Марш Победы" — масштабный праздник, который неизменно привлекает большое количество музыкантов из многих муниципальных образований Самарской области.

В этом году в нем примут участие детские, молодежные и любительские духовые оркестры Самары, Тольятти, Сызрани, Жигулевска, Чапаевска, а также Большеглушицкого, Красноярского и Кинельского районов. Многие из них — лауреаты различных фестивалей и конкурсов, имеющие звания "образцовый художественный коллектив", "народный самодеятельный коллектив".

В программе фестиваля: концерты духовых оркестров на площадках парка Победы, марш-парад духовых оркестров, выступление сводного оркестра участников. Музыканты исполнят произведения отечественных композиторов, посвященные знаковым событиям истории России, а также популярную музыку современных русских и зарубежных авторов.

Завершится фестиваль традиционно коллективным исполнением всеми оркестрами песни Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова "День Победы" и марша Василия Агапкина "Прощание славянки".

Фестиваль — одно из презентационных мероприятий Самарского филиала Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах "Духовое общество". В 2017 г. он реализуется в рамках Губернского гранта в области культуры и искусства.