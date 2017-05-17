16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Движение по пр. Кирова на пересечении с Московским шоссе в Самаре откроют в конце июня Затраты на дорожную сеть в рамках подготовки к ЧМ-18 в Самаре составляют 24 млрд рублей Строители трамвайной линии до "Самара Арены" снесли колбасный цех, шиномонтаж и заправку В 2017 году в Самаре отремонтируют около 44 км дорог и тротуаров Перенести движение на другую половину Южного моста планируют в середине июля

Дорожное строительство Транспорт и связь

В 2016 году на облпрограмму по развитию транспортной инфраструктуры направили 15 млрд рублей

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 22
Версия для печати

В 2016 г. на областную программу по развитию транспортной инфраструктуры направлено 15 млрд руб., сообщил 17 мая на заседании регправительства министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

Он рассказал о ходе реализации в 2016 году областной государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры на 2014–2025 годы". В 2016 г. на нее было предусмотрено 15,8 млрд руб., которые пошли на пять подпрограмм.

Большая часть — 7,9 млрд руб. — направлена на модернизацию и развитие сети автомобильных дорог регионального значения. Остальные средства выделены на модернизацию и развитие автодорог общего пользования местного значения, развитие пассажирского транспорта и метрополитена в Самаре, а также на повышение безопасности дорожного движения.

Благодаря этим средствам построено, реконструировано и отремонтировано 236 км местных и 27,6 км региональных автодорог, 565 погонных метра мостовых сооружений, 234 подъездов к многоквартирным домам и 109 дворовых территорий.

Введено три подземных пешеходных и один мостовой переходы, а также участок автодороги "Самара-Бугуруслан" в Кинельском и Кинель-Черкасском районах. Кроме того, были заменены дорожные знаки, барьерные ограждения и установлены новые, нанесена горизонтальная дорожная разметка.

Программа была признана эффективной и будет продолжена в этом году.

По вашему мнению, какое место займут "Крылья Советов" по итогам чемпионата страны?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Алекс Меломан 27 апреля 2017 10:13 Тоннель до станции метро "Самарская" предлагают строить в три этапа

А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 15:48 Южный мост в Самаре отремонтирует "ПСК Волга"

Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!

Герман Фишер 16 ноября 2016 16:04 Сборы системы "Платон" в Самарской области за год составили 240 млн рублей

Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

Брат Солнца 07 сентября 2016 18:55 Проект магистрали "Центральная" прошел первый этап отбора на софинансирование за счет "Платона"

Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.

+++ +++ 26 августа 2016 17:55 Ремонт ул. Мичурина может начаться в 2017 году

Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста начали надвижку пролетного строения

Строители Фрунзенского моста начали надвижку пролетного строения

Станция метро "Алабинская" может быть запущена по постоянной схеме к концу 2018 г.

Станция метро "Алабинская" может быть запущена по постоянной схеме к концу 2018 г.

Тоннель под Кировским кольцом

Тоннель под Кировским кольцом

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4