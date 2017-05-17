В 2016 году на облпрограмму по развитию транспортной инфраструктуры направили 15 млрд рублей

В 2016 г. на областную программу по развитию транспортной инфраструктуры направлено 15 млрд руб., сообщил 17 мая на заседании регправительства министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

Он рассказал о ходе реализации в 2016 году областной государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры на 2014–2025 годы". В 2016 г. на нее было предусмотрено 15,8 млрд руб., которые пошли на пять подпрограмм.

Большая часть — 7,9 млрд руб. — направлена на модернизацию и развитие сети автомобильных дорог регионального значения. Остальные средства выделены на модернизацию и развитие автодорог общего пользования местного значения, развитие пассажирского транспорта и метрополитена в Самаре, а также на повышение безопасности дорожного движения.

Благодаря этим средствам построено, реконструировано и отремонтировано 236 км местных и 27,6 км региональных автодорог, 565 погонных метра мостовых сооружений, 234 подъездов к многоквартирным домам и 109 дворовых территорий.

Введено три подземных пешеходных и один мостовой переходы, а также участок автодороги "Самара-Бугуруслан" в Кинельском и Кинель-Черкасском районах. Кроме того, были заменены дорожные знаки, барьерные ограждения и установлены новые, нанесена горизонтальная дорожная разметка.

Программа была признана эффективной и будет продолжена в этом году.