В 2016 году на облпрограмму по развитию транспортной инфраструктуры направили 15 млрд рублей

В 2016 г. на областную программу по развитию транспортной инфраструктуры направлено 15 млрд руб., сообщил 17 мая на заседании регправительства министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.
Он рассказал о ходе реализации в 2016 году областной государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры на 2014–2025 годы". В 2016 г. на нее было предусмотрено 15,8 млрд руб., которые пошли на пять подпрограмм.
Большая часть — 7,9 млрд руб. — направлена на модернизацию и развитие сети автомобильных дорог регионального значения. Остальные средства выделены на модернизацию и развитие автодорог общего пользования местного значения, развитие пассажирского транспорта и метрополитена в Самаре, а также на повышение безопасности дорожного движения.
Благодаря этим средствам построено, реконструировано и отремонтировано 236 км местных и 27,6 км региональных автодорог, 565 погонных метра мостовых сооружений, 234 подъездов к многоквартирным домам и 109 дворовых территорий.
Введено три подземных пешеходных и один мостовой переходы, а также участок автодороги "Самара-Бугуруслан" в Кинельском и Кинель-Черкасском районах. Кроме того, были заменены дорожные знаки, барьерные ограждения и установлены новые, нанесена горизонтальная дорожная разметка.
Программа была признана эффективной и будет продолжена в этом году.
Последние комментарии
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.
Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?