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Инвестиции Экономическая политика

Порядок заключения соглашения с резидентами ТОР "Тольятти" упростят

ТОЛЬЯТТИ. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Порядок заключения соглашения с резидентами ТОР "Тольятти" будет упрощен, рассказал и.о. министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Михаил Жданов 17 мая на заседании регионального правительства.

Он пояснил, что для того чтобы усовершенствовать порядок заключения соглашений с инвесторами об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития "Тольятти" и повысить эффективность работы комиссии по рассмотрению заявок резидентов, предложено внести изменения в постановление областного правительства.

Одна из поправок касается сокращения количества документов для заключения соглашения — с 17 до семи. Кроме того, планируется упростить требования к бизнес-плану инвестора. 

В проекте изменений также рекомендуется региональным министерству экономического развития, инвестиций и торговли, министерству управления финансами и администрации Тольятти разработать порядок и критерии оценки заявок.

"С 2009 года на всех уровнях принимаются самые активные меры поддержки Тольятти и его градообразующего предприятия — АвтоВАЗа, — подчеркнул первый вице-губернатор — председатель правительства Александр Нефедов. — Запущены масштабные проекты создания технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" и особой экономической зоны. Благодаря губернатору Николаю Ивановичу Меркушкину и при поддержке федерального правительства создана территория опережающего развития "Тольятти". Мы уже предусмотрели налоговые преференции для резидентов, а сегодня упростили административные требования, что станет еще одним стимулом для привлечения дополнительных инвестиций".

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