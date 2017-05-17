Порядок заключения соглашения с резидентами ТОР "Тольятти" упростят

Порядок заключения соглашения с резидентами ТОР "Тольятти" будет упрощен, рассказал и.о. министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Михаил Жданов 17 мая на заседании регионального правительства.
Он пояснил, что для того чтобы усовершенствовать порядок заключения соглашений с инвесторами об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития "Тольятти" и повысить эффективность работы комиссии по рассмотрению заявок резидентов, предложено внести изменения в постановление областного правительства.
Одна из поправок касается сокращения количества документов для заключения соглашения — с 17 до семи. Кроме того, планируется упростить требования к бизнес-плану инвестора.
В проекте изменений также рекомендуется региональным министерству экономического развития, инвестиций и торговли, министерству управления финансами и администрации Тольятти разработать порядок и критерии оценки заявок.
"С 2009 года на всех уровнях принимаются самые активные меры поддержки Тольятти и его градообразующего предприятия — АвтоВАЗа, — подчеркнул первый вице-губернатор — председатель правительства Александр Нефедов. — Запущены масштабные проекты создания технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" и особой экономической зоны. Благодаря губернатору Николаю Ивановичу Меркушкину и при поддержке федерального правительства создана территория опережающего развития "Тольятти". Мы уже предусмотрели налоговые преференции для резидентов, а сегодня упростили административные требования, что станет еще одним стимулом для привлечения дополнительных инвестиций".
Последние комментарии
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана
Электрощит и предприятия СО (внебюджетные средства) не потянет строительство
Не будет Чемпионата, денег нет лишних в бюджете области Кандеев сказал