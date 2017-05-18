В Тольятти врачи "скорой" спасали малыша, упавшего с восьмого этажа

В среду, 17 мая, в 20:37, по предварительным данным, с восьмого этажа одного из домов по ул. Ленина в Центральном районе упал и получил травмы четырехлетний мальчик, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшего ребенка была вызвана "скорая". Прибывшие врачи городской службы "03" оказали малышу помощи на месте и увезли его в лечебное учреждение.