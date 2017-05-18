В Ипозембанке завершена процедура банкротства

Арбитражный суд Самарской области принял решение о завершении процедуры конкурсного производства в Самарском ипотечно-земельном банке, сообщает "Самарское обозрение".
Напомним, Ипозембанк лишился лицензии в ноябре 2015 г., причем по нетрадиционной для самарского банковского сектора схеме — не из-за проблем с ликвидностью, а в результате выявленных регулятором нарушений.
По данным судебных материалов, конкурсный управляющий полностью расплатился с кредиторами банка. 17 марта 2017 г. были удовлетворены требования 488 кредиторов на общую сумму 70,187 млн рублей.
По данным судебного решения, расчеты с собственниками Ипозембанка также уже завершены. Они получили оставшееся после ликвидации организации и расчета с кредиторами имущество. Расчеты осуществлены в размере 95,9 млн рублей. Затраты на конкурсное производство составили 34,6 млн рублей.
На данный момент Ипозембанк — единственная самарская кредитная организация, полностью расплатившаяся со своими кредиторами и дошедшая до завершения конкурсного производства.
Последние комментарии
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.