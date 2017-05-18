В Ипозембанке завершена процедура банкротства

Арбитражный суд Самарской области принял решение о завершении процедуры конкурсного производства в Самарском ипотечно-земельном банке, сообщает "Самарское обозрение".

Напомним , Ипозембанк лишился лицензии в ноябре 2015 г., причем по нетрадиционной для самарского банковского сектора схеме — не из-за проблем с ликвидностью, а в результате выявленных регулятором нарушений.

По данным судебных материалов, конкурсный управляющий полностью расплатился с кредиторами банка. 17 марта 2017 г. были удовлетворены требования 488 кредиторов на общую сумму 70,187 млн рублей.

По данным судебного решения, расчеты с собственниками Ипозембанка также уже завершены. Они получили оставшееся после ликвидации организации и расчета с кредиторами имущество. Расчеты осуществлены в размере 95,9 млн рублей. Затраты на конкурсное производство составили 34,6 млн рублей.

На данный момент Ипозембанк — единственная самарская кредитная организация, полностью расплатившаяся со своими кредиторами и дошедшая до завершения конкурсного производства.