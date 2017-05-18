Экс-руководитель самарского филиала БТИ получил три года колонии за мошенничество

Реальные сроки — три и два с половиной года в колонии общего режима — получили по приговору суда Октябрьского района Самары бывший руководитель самарского филиала ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Андрей Карпенко и сотрудник того же ведомства Игорь Ивашевский, сообщает "Самарское обозрение".

Напомним, бывший руководитель территориального филиала ФКЦ "Земля" Андрей Карпенко возглавил самарское подразделение ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" осенью 2011 г., сменив на этом посту Ярослава Бахмурова. Чиновник успел поучаствовать в реорганизации ведомства и отпраздновать 45-летний юбилей БТИ, а затем внезапно покинул филиал в феврале 2014 г., по официальной версии — по собственному желанию. Исполняющей обязанности руководителя несколько месяцев была Татьяна Таращик, затем это кресло занял выходец из Ульяновской области Сергей Дедюхин. Сейчас Самарское областное отделение ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" возглавляет Марина Борисова.

Осенью 2015 г. Карпенко был задержан полицией и затем отправлен под домашний арест в рамках следствия по уголовному делу о крупномасштабной растрате, которое находилось в производстве следственной части ГСУ ГУ МВД РФ по Самарской области. Вторым фигурантом дела стал подчиненный чиновника Игорь Ивашевский, работавший в должности начальника отдела экономического развития и маркетинга самарского филиала БТИ и члена аукционной комиссии ведомства. Обоим позднее вменили совершение мошенничества в особо крупном размере. Также в преступную группу, по версии следствия, входили некие "неустановленные следствием лица".

В версии следствия, в период с ноября 2011-го по октябрь 2013 г. Ивашевский готовил конкурсную документацию для подконтрольных Карпенко юридических лиц (ООО "Прима-Трейд", ООО "Картстрон", ООО "Правовое агентство "Некс", ООО "ТД "Альфа Групп", ООО "Инвест-Партнер"), а затем обеспечивал им победу в аукционах. Три из пяти упомянутых компаний также участвовали в обналичивании выводимых через них денежных средств с дисконтом 5-6% в пользу неких неустановленных лиц.

Как пишет "СО", в обвинении Карпенко и Ивашевского фигурировала сумма ущерба более 51,5 млн рублей. Деньги перечислялись за осуществление работ, которые в итоге выполнялись сотрудниками БТИ и входили в их должностные обязанности. В частности, речь шла о выполнении технической инвентаризации объектов капитального строительства, геодезических и кадастровых работ, топографо-геодезической съемки по доходным договорам, заключенным с Минобороны РФ, ЗАО "Газпромстрой-инжиниринг", филиалом ОАО "МРСК Волги" — "Самарские распределительные сети" (для него фирмы-"помойки" якобы осуществляли инвентаризацию высоковольтных линий электропередачи в сельских районах). Часть работ, якобы выполненных по фиктивным договорам для Министерства обороны РФ, затрагивала информацию, связанную с гостайной, и вообще не разрешена к выполнению сторонними организациями.

Помимо чисто имиджевого урона скандал вокруг Карпенко лишил самарский филиал БТИ части полномочий, делегированных ему в конце 2011 г. специальным приказом гендиректора ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", - сообщает издание. Если до этого момента ведомство имело право самостоятельно заключать договоры на сумму не более 1 млн руб., суммы до 5 млн руб. должен был одобрить координатор — филиал РТИ в Нижнем Новгороде, а свыше 5 млн руб. — федеральный центр, то после подписания приказа самарский филиал получил право на одобрение сделок ценой до 5 млн руб., а география выполняемых им работ расширилась до субъектов РФ, входящих в ПФО. После "посадки" Карпенко, который при выводе денег пользовался как раз своим правом региона-координатора, расширенный функционал вернули опять в Нижний Новгород. Подписавший спорный приказ о расширении полномочий самарского филиала Иван Валов был понижен в должности до замдиректора ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".

Осенью 2016 г. дело Андрея Карпенко и Игоря Ивашевского было передано на рассмотрение в суд Октябрьского района Самары. 28 апреля 2017 г. судья Андрей Жданович огласил по нему обвинительный приговор. Оба фигуранта были признаны виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере. Карпенко назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Больше половины этого срока он уже отбыл под стражей и под домашним арестом в период с 6 октября 2015 г. по 27 апреля 2017 г. — это время зачтено в срок его наказания.

Игорь Ивашевский получил два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. Его адвокат Дмитрий Тараборин заявил "СО", что организатором преступления был Карпенко, который попытался переложить вину на его подзащитного.

Приговор удовлетворил все стороны, никем не обжаловался и 11 мая 2017 г. вступил в законную силу, несмотря на то, что представитель гособвинения во время прений запросил фигурантам четыре и пять лет колонии.