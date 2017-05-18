На ремонт дороги в Русской Борковке Ставропольского района выделят 20 млн рублей

Администрация с. п. Тимофеевка Ставропольского района ищет подрядчика, который отремонтирует автомобильную дорогу в с. Русская Борковка, сообщается на сайте госзакупок.

Победившая компания должна будет привести в порядок 2,4 км дороги по улице Северная в течение 30 дней с момента подписания договора. На все работы ей выделят 19,6 млн руб. из бюджетов области и сельского поселения. Прием заявок на участие в аукционе завершится 5 июня. Победителя определят 13 июня.