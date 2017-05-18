На ремонт дороги в Русской Борковке Ставропольского района выделят 20 млн рублей

Администрация с. п. Тимофеевка Ставропольского района ищет подрядчика, который отремонтирует автомобильную дорогу в с. Русская Борковка, сообщается на сайте госзакупок.
Победившая компания должна будет привести в порядок 2,4 км дороги по улице Северная в течение 30 дней с момента подписания договора.
На все работы ей выделят 19,6 млн руб. из бюджетов области и сельского поселения.
Прием заявок на участие в аукционе завершится 5 июня. Победителя определят 13 июня.
Последние комментарии
Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.