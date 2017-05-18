В реконструкции Московского шоссе наступает самый ответственный этап

Представитель подрядной организации "Самаратрансстрой", руководитель проекта по реконструкции Московского шоссе в рамках его подготовки к ЧМ-2018 Алексей Зотов рассказал Волга Ньюс о том, как обстоят дела с обновлением центральной гостевой трассы, по которой уже в следующем году жители и гости областной столицы будут добираться к стадиону "Самара Арена".

На въезде в Самару, в поселке Мехзавод ООО "Самаратрансстрой" сегодня ведет работы по устройству разделительной полосы, на ней укладывается плиточное покрытие. Параллельно рабочие устанавливают бортовой камень. "Мы уже приступили к обустройству территории, прилегающей к проезжей части, — рассказывает Алексей Зотов. — Там, где это позволяют перенесенные коммуникации, начинаем устраивать тротуары и велодорожки. В скором времени начнутся работы по установке постоянных светофоров. Запустить их мы планируем к концу лета. К этому же времени в поселке вдоль Московского шоссе все тротуары будут выложены плиточным покрытием, уложат газоны, посадят деревья и кустарники, разобьют цветники".

Алексей Зотов добавляет, что после того, как работы по благоустройству на Мехзаводе будут завершены, вдоль основного движения Московского шоссе здесь будут открыты дублеры, которые сейчас используются в основном для движения строительной техники.

Если двигаться дальше, в сторону города, то можно увидеть, как от 4-го квартала Мехзавода до Северного проезда, вдоль автоцентра "Самарские автомобили" рабочие укладывают асфальтобетонное покрытие. Вскоре сюда будет переброшено основное движение транспорта, и техника перейдет на другую сторону Московского шоссе.

Дальше приближаемся к Ракитовской развязке, где на днях была вбита последняя свая, поддерживающая будущее кольцо. Напомним, уже в этом году по нему, над тоннелем, пустят транспорт, двигающийся по Ракитовскому шоссе. Тоннель же свяжет центр города с аэропортом и микрорайоном "Крутые ключи".

"Мы долго ждали, пока из зоны Ракитовской развязки будут выведены водоводы, — продолжает Алексей Зотов. — Наконец, это случилось, и сейчас здесь завершается заливка подпорной стенки. Примерно к середине июня на этом объекте мы завершим все основные бетонные работы и приступим к покраске. Затем нам предстоит установка пешеходных ограждений — на рампах и над самим тоннелем, ну и, собственно, укладка асфальтобетонного покрытия, по которому этой осенью пойдут автомобили".

На, а пока, не дожидаясь открытия развязки, рядом с действующим перекрестком "Ракиты" и Московского началось строительство правого бокового съезда с Волжского шоссе. В последствии, по словам представителя генподрядчика, он вольется в единую транспортную композицию.

Едем дальше в город. Слева от ул. Дальней до ул. Ташкентской полным ходом ведутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия. В июне дорожники перейдут на правую сторону, таким образом и этот участок будет полностью укомплектован современной дорожной одеждой. Между проезжими частями, каждая из которых будет состоять из трех полос, также, как и везде, будет устроена разделительная полоса с плиточным покрытием и опорами освещения.

"К обустройству перекрестка Московского шоссе и Ташкентской мы приступим ближе к середине лета, — говорит Алексей Зотов. — Ну, а дальше, в сторону проспекта Кирова, большая часть работ по укладке дорожного полотна уже выполнена. В районе улиц Космодемьянской, Димитрова и Бубнова мы уже начали укладывать тротуарную плитку".

Ну и, конечно, всех волнует, когда же будет завершено строительство развязки в районе бывшего Ипподрома. По словам руководителя проекта, все бетонные работы там уже завершены, рампы и их стены — возведены, и сейчас идет подготовка под укладку дорожной одежды внутри тоннеля.

"Мы входим в завершающий, самый ответственный этап, — говорит Зотов. — Сейчас на плиты основания выкладывается выравнивающий слой, на который уже ляжет асфальт. Параллельно на объекте монтируется гидроизоляция, после чего рабочие начнут засыпать пазухи вдоль стен, и техника приступит к строительству дублеров, боковых проездов и пешеходных зон. Укладка финишного слоя дорожной одежды по всему протяжению реконструируемого участка запланирована на конец июля — начало августа".

Напомним, что по согласованному с областным министерством транспорта графику, движение по тоннелю под Кировской развязкой должно быть открыто в сентябре 2017 года. К зиме рабочие обещают завершить все основные работы, в том числе по благоустройству прилежащей территории.

Алексей Зотов, руководитель проекта по реконструкции Московского шоссе:

— Этим летом на протяжении всего реконструируемого участка Московского шоссе мы начнем монтаж автоматизированной системы управления дорожным движением, которая будет синхронизирована с информационными табло, установленными над дорогой. Светофорные объекты будут работать и переключать режимы в зависимости от дорожной обстановки, что должно существенно разгрузить автомобильный трафик.