Самарский "Союз-СТ-А" со спутником SES-15 успешно стартовал с космодрома в Куру

В четверг, 18 мая, в 15:54 с Гвианского космического центра успешно стартовала самарская ракета-носитель "Союз-СТ-А" с европейским телекоммуникационным спутником SES-15, сообщает Роскосмос.
Все ступени ракеты-носителя отработали штатно и через 8 минут 49 секунд после начала полета прошло отделение головного блока, состоящего из разгонного блока "Фрегат-М" и геостационарного космического аппарата SES-15.
В последующие часы разгонный блок "Фрегат-М" за счет нескольких включений двигательной установки сформирует целевую орбиту для телекоммуникационного спутника. Отделение SES-15 от разгонного блока "Фрегат-М" запланировано через 5 часов 18 минут после старта — в 21:13.
Заказчиком пуска является европейская компания SES, один из мировых лидеров в сфере спутниковой телекоммуникации. Космический аппарат SES-15, производства Boeing Satellite Systems, предназначен для предоставления телекоммуникационных услуг на территории Северной Америки и Центральной Америки.
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"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?
Что-то ни слова про зарплату выпускников на Прогрессе.
Александр, Спасибо за комментарий, исправляем допущенную неточность: упомянутые сотрудники "Разумных решений" тогда работали в Magenta Technology (London, UK), являясь со-учредителями, директорами и главными разработчиками этой компании, которой и принадлежал продукт до момента его передачи в компанию такси. В решении поставленной задачи была применена первая технология адаптивного планирования, которая была представлена в патенте авторов (http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=03067432A1&KC=A1&FT=D), позволившая до 4 раз перепланировать машину в ходе доезда до клиента, и в этом была главная суть проекта, обеспечившая полученные результаты.
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