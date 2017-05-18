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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Самарский "Союз-СТ-А" со спутником SES-15 успешно стартовал с космодрома в Куру

КУРУ. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 18 мая, в 15:54 с Гвианского космического центра успешно стартовала самарская ракета-носитель "Союз-СТ-А" с европейским телекоммуникационным спутником SES-15, сообщает Роскосмос.

Все ступени ракеты-носителя отработали штатно и через 8 минут 49 секунд после начала полета прошло отделение головного блока, состоящего из разгонного блока "Фрегат-М" и геостационарного космического аппарата SES-15.

В последующие часы разгонный блок "Фрегат-М" за счет нескольких включений двигательной установки сформирует целевую орбиту для телекоммуникационного спутника. Отделение SES-15 от разгонного блока "Фрегат-М" запланировано через 5 часов 18 минут после старта — в 21:13.

Заказчиком пуска является европейская компания SES, один из мировых лидеров в сфере спутниковой телекоммуникации. Космический аппарат SES-15, производства Boeing Satellite Systems, предназначен для предоставления телекоммуникационных услуг на территории Северной Америки и Центральной Америки.

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