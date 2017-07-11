Schneider Electric заморозила строительство завода в Самаре

Schneider Electric заморозила строительство завода трансформаторов в Самаре, пишет "КоммерсантЪ". Как пояснили изданию в компании, это связано со снижением спроса на трансформаторы в России. Сейчас, добавляют в Schneider Electric, потребности рынка полностью покрываются заводом "Русский трансформатор" (принадлежит входящей в холдинг ГК "Электрощит-ТМ Самара"), где недавно начат выпуск востребованных моделей трансформаторов с сухой изоляцией. Если ситуация будет меняться, Schneider Electric вернется к незавершенному проекту (степень готовности производства не уточняется).

Schneider Electric уже вложила в российские активы более $1 млрд. По данным сайта группы, в стране работают шесть заводов Schneider, но этот список включает екатеринбургский "Шнейдер Электрик Урал", о закрытии которого с середины года холдинг уже объявлял. Schneider принадлежит 100 % акций ЗАО "ГК "Электрощит-ТМ Самара", актив был выкуплен у местных бизнесменов в 2010–2013 гг. за 20,4 млрд рублей. В состав ГК, помимо площадки в Самаре, входят петербургский НТЦ "Механотроника" и "Русский трансформатор". Выручка ЗАО за 2015 г. по РСБУ — 15,5 млрд руб., чистый убыток — 672,9 млн рублей.

Еще несколько лет назад планы Schneider по развитию в области выглядели весьма амбициозными. Французы обещали открыть финансовый центр и строить трансформаторный завод. Но в 2014 г. холдинг скорректировал свои заявления, объяснив, что планов по открытию финансового центра в Самаре на самом деле не было. Сроки начала строительства завода трансформаторов неоднократно переносились, и к проекту Schneider приступила только в мае 2015 года. Инвестиции холдинг оценивал в сумму более 1 млрд руб., сроком сдачи называлась вторая половина 2016 года. Завод должен был выпускать распределительные масляные и измерительные трансформаторы, а также "трансформаторы с сухой изоляцией, востребованные на рынке".

Экспертов корректировка планов машиностроителей не удивляет. Инвестиции в электросетевом комплексе сокращаются с 2012 г., отмечает Наталья Порохова из АКРА, и в 2016 г. они были в реальном выражении на 30 % ниже, чем в 2011 г. (с учетом инфляции — более чем на 40 %). Сокращение инвестиций, добавляет эксперт, достигло минимума в 2015 г., а в 2016 г. они выросли впервые с 2011 г. на 12 %. В дальнейшем сокращения вложений в секторе ждать не стоит, считает Порохова, но "к уровню 2011 г. они вряд ли вернутся".

По данным Минэнерго, вложения сетей составили в 2016 г. 259,7 млрд руб., "Россети" (включают межрегиональные распредсетевые компании, являющиеся основными закупщиками оборудования) выполнили план по инвестициям на 93 % (225,2 млрд руб.). Глава "Россетей" Олег Бударгин в феврале оценивал инвестпрограмму "Россетей" на 2017 г. в 276,8 млрд рублей. Затем вложения планировалось снижать: 262,4 млрд руб. — в 2018 г., 252,1 млрд руб. — в 2019‑м и 224,3 млрд руб. — в 2020 году.

Гендиректор ИК "Форум" Роман Паршин полагает, что в итоге французы все же достроят завод, вопрос в сроках. Проект начал реализовываться, поясняет он, а это означает, что уже вложенные в завод средства просто "повисли в воздухе", что вряд ли хорошо скажется на экономических показателях компании.