Матч "Крыльев Советов" с "Олимпийцем" рассудит Алексей Еськов

Матч 2-го тура ФОНБЕТ-Первенства России между "Крыльями Советов" и нижегородским "Олимпийцем" рассудит Алексей Еськов, сообщает пресс-служба самарского клуба.

На поле главному арбитру будут помогать Дмитрий Сафьян, Вячеслав Бочков; инспектор — Алексей Монахов.

Встреча команд состоится в субботу 15 июля в 17:00 в Дзержинске на стадионе "Химик".

Ранее Алексей Еськов уже судил 11 матчей с участием "Крыльев Советов". В четырех играх самарцы одержали победу, в пяти проиграли и дважды сыграли вничью.