Матч "Крыльев Советов" с "Олимпийцем" рассудит Алексей Еськов

Матч 2-го тура ФОНБЕТ-Первенства России между "Крыльями Советов" и нижегородским "Олимпийцем" рассудит Алексей Еськов, сообщает пресс-служба самарского клуба.
На поле главному арбитру будут помогать Дмитрий Сафьян, Вячеслав Бочков; инспектор — Алексей Монахов.
Встреча команд состоится в субботу 15 июля в 17:00 в Дзержинске на стадионе "Химик".
Ранее Алексей Еськов уже судил 11 матчей с участием "Крыльев Советов". В четырех играх самарцы одержали победу, в пяти проиграли и дважды сыграли вничью.
Последние комментарии
зря!
опять- виноваты все, а крайних нет !!!
Да и самого "этого игрока" сбагрили. Толку от него было немного.
попер шантаж
снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.